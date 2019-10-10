Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия». Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%.

По словам собеседников издания, в России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи. Для решения проблемы Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства.

При этом в Минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться.

О способах нового повышения зарплат медработников — в материале “Ъ” «Врачей готовят к приему денег».