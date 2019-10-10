В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Евразийская экономическая коллегия (ЕАК) попросила правительство России внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах, сообщил РБК со ссылкой на документ. ЕАК предлагает снизить допустимый уровень содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах. По мнению экспертов, эти эфиры несут риск для здоровья и могут провоцировать развитие рака.
По информации издания, вопрос о разработке проекта изменений прорабатывается ЕЭК совместно с членами ЕАЭС Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Минэкономики и ЕЭК определяют, кто будет разрабатывать эти изменения, сама комиссия или российское правительство.
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Как отмечает издание, объемы импорта пальмового масла в Россию увеличиваются с каждым годом. Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности.
По мнению опрошенных изданием экспертов, введение ограничений относительно ввоза растительных масел в Россию может вызвать коллапс на внутреннем рынке. Для плавного ввода ограничений необходим переходный период, который может занять от шести до восьми лет, полагают эксперты.
О повышении НДС на пальмовое масло читайте в материале “Ъ” «Масляное регулирование».
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