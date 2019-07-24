Масляное регулирование

Противникам одного из самых обсуждаемых сегодня пищевых ингредиентов — пальмового масла, кажется, удалось убедить в своей правоте российских парламентариев: 23 июля, Госдума приняла во втором чтении поправку к Налоговому кодексу об отмене на этот продукт льготного НДС в 10% и распространении полной ставки в 20%. Для остальных растительных масел льгота сохраняется. Депутаты надеются, что мера поможет снизить импорт пальмового масла, который, по подсчетам Росстата, в январе—апреле 2019 года вырос на 7,9%, до 361,7 тыс. тонн. «Мы обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью». Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость меры.

Отрадно, что Госдума прислушивается к избирателям, но странно, что депутаты готовы безоговорочно довериться им в таком спорном вопросе. Вокруг пальмового масла давно сложилось множество потребительских мифов, которые зачем-то цитирует спикер. Главный из них — утверждение о якобы вреде пальмового масла для здоровья. Но однозначных исследований о негативном или позитивном влиянии продукта сегодня нет.

Как объясняют в издании Harvard Health Publishing при Медицинской школе Гарвардского университета, «тропические» масла завоевали плохую репутацию, так как долгое время связывались с сердечными заболеваниями из-за высокого содержания насыщенных жиров. Но в последние годы наиболее вредными признаны трансжиры, после отказа от которых производители продуктов, наоборот, и перешли на пальмовое масло. В издании допускают, что с точки зрения здоровья продукт может быть даже лучше сливочного масла, хотя и не так полезен, как оливковое. Планы Госдумы уже вызвали критику Малазийского совета производителей пальмового масла, который заявил о дискриминации продукта и нарушении РФ норм ВТО. Там указали, что лидером по импорту пальмового масла выступают такие развитые рынки, как страны ЕС, США и Япония, а Россия находится только на 17-м месте.

В Госдуме обещают, что доходы в 4,5–5 млрд руб. в год от повышения НДС на пальмовое масло пойдут на поддержку производства молока. Но спреды и сыроподобные продукты, где применяется дешевое растительное сырье, востребованы именно из-за низких цен. И вряд ли они останутся такими при росте себестоимости. Увеличатся затраты и кондитеров, которые используют пальмовое масло из-за нейтрального вкуса и запаха и способности обеспечить долгую сохранность продукции. Расчет депутатов на снижение импорта пальмового масла также может не оправдаться: не исключено, что даже с 20-процентным НДС продукт будет выгоднее аналогов. Остается интересным, как власти объяснят потребителям, почему им снова придется увеличить расходы на еду ради «заботы о здоровье».