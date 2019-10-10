Строительство ПЭТ-центра в Новосибирске начнется до конца года

В Новосибирске до конца года на территории 25-й медсанчасти начнется строительство центра позитронно-эмиссионной томографии. Проект реализует ООО «Топатомклиник». Как рассказал «Ъ» инициатор проекта Николай Сурков, на данный момент получено разрешение на строительство от Росатома.

Проект был заявлен к реализации в 2016 году, построить ПЭТ-центр планировалось до конца 2017 года, однако сроки несколько раз сдвигались. «ПЭТ-центры не строят в России с такой же частотой как жилые дома. Это сложный объект. Большое время заняла работа над проектом. В Новосибирске профессионалов по проектированию ПЭТ-центров нет, да и в стране их немного. Кроме того, на этапе проектирования мы поменяли поставщика циклотрона, что потребовало внесения изменений в производственную часть. Год заняло прохождение Главгосэкспертизы. Проделана большая работа. Проект будет реализован. На стройплощадку мы выйдем в течение месяца», - рассказал господин Сурков.

По его словам, площадь ПЭТ-центра составит 3,2 тыс. кв м. Он разместится на территории 1,5 га. Объем инвестиций в проект – 16 млн евро. Ранее «Топатомклиник» сообщал, что партнерами проекта выступят венгерская компания Polus Kft и Международный инвестиционный банк. «Эти соглашения актуальны», подтвердил Николай Сурков. Компания планирует, что кроме ПЭТ-центра в Новосибирске, будет также создана сеть филиалов в ближайших регионах - Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Филиалы, где разместятся ПЭТ-сканеры, будут занимать арендованные площади. Инициаторы проекта считают, что центр полностью закроет потребности регионов Западной Сибири в ПЭТ-услугах.

Оксана Павлова