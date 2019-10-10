Бывшие руководители ИФНС в Лысьве не смогли обжаловать приговор

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор в отношении экс-руководителя межрайонной ИФНС России №6 по Пермскому краю Вере Колобовой, а также начальнику отдела общего обеспечения инспекции Людмилы Аристовой. Ранее руководитель была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и осуждена к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ее подчиненная осуждена по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере) и получила пять лет колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении госслужащих было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю. Сначала оно расследовалось в отделе МВД по Лысьвенскому городскому округу, а затем было передано в следственный отдел по городу Лысьва СУ СКР по Пермскому краю. Как установили следствие и суд, госпожа Колобова незаконно разрешила предпринимателю открыть в здании инспекции в Лысьве буфет без заключения договора аренды. В результате теруправлению Росимущества был причинен ущерб на сумму более 818 тыс. руб. Госпожа Аристова совершила хищение более 1 млн руб. из фонда оплаты труда межрайонной ИФНС.

Обе осужденные и их защитник с приговором суда первой инстанции были не согласны и просили его отменить. Но в итоге апелляционные жалобы удовлетворены не были.