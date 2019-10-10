СПЧ считает недопустимой смертную казнь даже при идеальной судебной системе

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что судебную казнь нельзя применять даже при идеальной судебной системе. По его словам, доказательств того, что эта мера снизит уровень преступности, нет.

«Также смертная казнь означает, что человек присваивает себе право решать вопрос о жизни и смерти. Но он не вправе лишать жизни другого человека, даже если он для этого использует судебные процедуры»,— сказал господин Федотов «РИА Новости». — Но самое главное заключается в том, что никогда не исключается судебная ошибка. Такое наказание, как смертная казнь, не предполагает возможности поворота исполнения судебного решения. Реанимировать человека невозможно»,— добавил он.

Михаил Федотов отметил, что для таких преступников, как террористы, есть мера пресечения — пожизненное заключение. Находясь в тюрьме, они уже не смогут причинить зло людям, считает глава СПЧ.

В России последний смертный приговор вынесли в 1996 году. К такому наказанию приговорили Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков в Москве. Мораторий на смертную казнь в РФ действует с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.

Напомним, весной этого года Amnesty International опубликовала доклад о количестве казней, приведенных в исполнение во всем мире в 2018 году. Организация пришла к выводу, что их количество в прошлом году снизилось на 31% по сравнению с 2017 годом. Правозащитники, однако, опасаются, что реальные цифры могут быть больше.

О статистике смертных приговоров читайте в материале “Ъ” «Казни усекли на треть».