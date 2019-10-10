«Крестьянина» лишили печати после анонимки

В Ростовской области суд приостановил на 30 дней работу типографии, принадлежащей ИД «Крестьянин». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные Роспотребнадзором в ходе внеплановой проверки, поводом для которой стала анонимная жалоба. Руководство «Крестьянина» называет нарушения несущественными и подчеркивает, что большинство из них типография устранила еще до суда. Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) называет происходящее «попыткой убить неудобную частную газету».

Роспотребнадзор начал внеплановую проверку типографии ЗАО «Технический центр “Крестьянин”» 13 августа. Поводом для этого стала анонимная жалоба от «обычного читателя» независимой газеты «Крестьянин». В анонимке сообщалось, что на страницах газеты «смазывается черная краска на буквах», «видно элементарное несовмещение красок». «Читатель» сообщал также, что при печати газет «используются различные нефтепродукты», которые, по его мнению, «неконтролируемо поступают во внешнюю среду». «Это токсичное производство требуется закрыть», заканчивалось анонимное сообщение.

«Крестьянин» является одним из двух крупнейших полиграфических производств Ростовской области. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Технический центр “Крестьянин”» учреждено в августе 2003 года с основным видом деятельности «печатание газет». Компания на 80% принадлежит гражданам России и на 20% — ЗАО ИД «Крестьянин». Выручка компании за 2018 год составила 58,3 млн руб., прибыль —19,6 млн руб. На предприятии работает 70 человек, типография печатает около 40 газет и журналов в Ростовской области и соседних регионах.

Во время внеплановой проверки сотрудники Роспотребнадзора осмотрели типографию, а также провели экспертизу газеты «Крестьянин». «Проверялся уровень шума, чистота воздуха, концентрация пыли. По результатам проверки жалобщику был направлен ответ за подписью врача по гигиене Еленой Тарасян, что газета “Крестьянин” соответствует требованиям СанПиН, и содержащиеся в его жалобе сведения не подтвердились. Передвижная лаборатория тоже не нашла нарушений»,— рассказала “Ъ” генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин» Ирина Самохина.

Тем не менее проверка установила нарушения в помещении типографии: неработающую вентиляцию, грязь и подтеки на стенах и полу, а также отсутствие проекта предельно допустимых выбросов загрязнений в атмосферу в зоне влияния предприятия. Кроме того, у предприятия отсутствует санитарно-гигиенический паспорт на бытовые газовые котлы, а помещения «нуждаются в ремонте». Роспотребнадзор составил три протокола, один из которых был передан в Мясниковский районный суд Ростовской области.

Госпожа Самохина заявила, что еще до суда предприятие успело устранить большинство нарушений.

«Крестьянин» не успел только получить санитарно-гигиенический паспорт на бытовые газовые котлы, поскольку для этого требуется время. Однако договор на проведение экспертизы со специализирующимся на этом предприятием компания уже заключила, заверила госпожа Самохина. По ее словам, типография сформировала независимую экспертную комиссию из семи человек, которая заактировала устранение нарушений.

«В судебном заседании представитель не отрицал наличие выявленных при проведении проверки нарушений» и сообщил об их устранении, «однако его доводы об их устранении не были подтверждены органом, проводившим внеплановую выездную проверку», говорится в решении суда. Экспертную комиссию, которая заявила об устранении нарушений, суд назвал «не уполномоченной проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований». В итоге работа типографии была приостановлена на 30 дней.

«Мера пресечения виде приостановки производства избыточна. Это давление на бизнес, которое носит заказной характер,— считает госпожа Самохина.— Возможно, здесь есть и политическая подоплека. Работу нашей типографии уже приостанавливали в 2011 году, когда мы отказались во время выборов остановить станок, на котором печатались листовки коммунистов. Мы никогда не соглашались останавливать станок по звонку или требованию». По ее словам, руководство типографии не знает, что еще сделать для возобновления работы, так как все нарушения они уже устранили. Госпожа Самохина заявила также, что газета «Крестьянин» продолжит выходить — печатать ее будут в воронежской типографии.

Издательский дом и типографию поддержали в Альянсе независимых региональных издателей (АНРИ). «“Крестьянин” — уважаемая частная и честная газета, с самостоятельной позицией, которую нельзя прогнуть и купить. Поэтому в дело пустили донос,— заявил исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенко.— Закрыть типографию, лишить газету возможности печатать тираж, сорвать все контракты, короче, обрушить бизнес — это очевидная попытка убить неудобную газету». Он отметил также, что «Крестьянину» принадлежит «одна из всего двух типографий, оставшихся в огромном регионе». По мнению представителя АНРИ, после решения суда клиенты «Крестьянина» достанутся конкуренту «кроме оппозиционных кандидатов, которым листовки под выборы надо будет печатать на ксероксе».

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону; Александр Черных