Курс доллара. Прогноз на 10–11 октября

Михаил Поддубский, главный аналитик Переговоры между США и Китаем могут оказать существенное влияние на общий сантимент на глобальных рынках Пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметки в 65 руб./$, что несколько ниже равновесного, с нашей точки зрения, уровня. Во второй половине недели в первую очередь следим за итогами торговых переговоров между США и Китаем, итоги которых могут оказать существенное влияние на общий сантимент на глобальных рынках.

Татьяна Евдокимова, экономист Итоги переговоров в позитивном ключе могут временно поддержать рынки и рубль, но вряд ли оптимизм будет долгосрочным Динамика рубля, как и всех рисковых активов, во второй половине недели будет зависеть от риторики в рамках торговых переговоров между Китаем и США. Имеющиеся на данный момент сигналы весьма противоречивы. С одной стороны, в преддверии переговоров было расширено число китайских компаний, включенных в черный список, звучали угрозы о том, что меры США по ограничению потоков капитала в Китай могут быть расширены, Трамп заявлял о низкой вероятности прорывных переговоров. С другой стороны, появились слухи о готовности Китая пойти на частичную сделку. Вероятные попытки сторон преподнести итоги переговоров в позитивном ключе могут временно поддержать рынки и рубль, но вряд ли оптимизм будет долгосрочным.

Константин Кочергин, директор казначейства Настроения участников рынка определяет эскалация торгового конфликта между США и Китаем До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар/руболь в диапазоне 64,2–65,3 руб./$ и по паре евро/рубль в диапазоне 70,6– 71,6 руб./€. На текущий момент настроения участников рынка определяет эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Это оказывает негативное влияние на рынки и стимулирует продажу активов. В случае появления позитивных новостей со встреч США и Китая, которые состоятся в четверг и пятницу, рисковые активы получат мощный толчок к росту.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления В ближайшие дни геополитические риски, связанные с торговым конфликтом и Brexit, будут превалировать Текущая неделя не предвещала ничего хорошего для высокодоходных валют и рубля в частности. Рынки напряженно воспринимают перспективы торговых переговоров между США и КНР. При этом риторика и действия обеих сторон пока только обостряют ситуацию. Локально позитива рынкам добавили заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор должен нарастить свой портфель ценных бумаг для борьбы с нехваткой ликвидности на рынке. Насколько сильно фактор предоставления дополнительной долларовой ликвидности повлияет на рынки, будет зависеть от конкретных деталей, объемов и сроков операций. Вряд ли они будут существенными, так как, по словам Пауэлла, это не запуск полноценного QE. На наш взгляд, в ближайшие дни геополитические риски, связанные с торговым конфликтом и Brexit, будут превалировать, что продолжит давить на рубль, который, вероятно, вернется в диапазон 65–66 руб./$.

Антон Покатович, главный аналитик До конца текущей недели ожидаем курс рубля в диапазоне 64,4–65,6 руб./$ Ухудшение ожиданий от итогов торговых переговоров между США и КНР ФРС подало рынкам сигнал о возможности возобновления слабо «замаскированной» программы QE. В результате в ближайшие дни мы можем увидеть повышение рыночной волатильности, в том числе и на валютном рынке. До конца текущей недели ожидаем курс рубля в диапазоне 64,4–65,6 руб./$.