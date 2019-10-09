Курс доллара. Прогноз на 10–11 октября

Высокая волатильность на российском валютном рынке сохраняется. Если во вторник курс доллара поднимался выше уровня 65 руб./$, то по итогам торгов среды остановился возле отметки 64,86 руб./$, что всего на 25 коп. выше значений закрытия прошлой недели. Динамика американской валюты определяется поведением на мировом рынке, а также движением цен на нефть.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|64.30-65.80
|ПСБ
|64.00-66.00
|Нордеа-банк
|64.50-65.50
|СМП Банк
|64.00-66.00
|Консенсус-прогноз *
|65.01
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Михаил Поддубский, главный аналитик
Переговоры между США и Китаем могут оказать существенное влияние на общий сантимент на глобальных рынках
Пара доллар/рубль консолидируется вблизи отметки в 65 руб./$, что несколько ниже равновесного, с нашей точки зрения, уровня. Во второй половине недели в первую очередь следим за итогами торговых переговоров между США и Китаем, итоги которых могут оказать существенное влияние на общий сантимент на глобальных рынках.
Татьяна Евдокимова, экономист
Итоги переговоров в позитивном ключе могут временно поддержать рынки и рубль, но вряд ли оптимизм будет долгосрочным
Динамика рубля, как и всех рисковых активов, во второй половине недели будет зависеть от риторики в рамках торговых переговоров между Китаем и США. Имеющиеся на данный момент сигналы весьма противоречивы. С одной стороны, в преддверии переговоров было расширено число китайских компаний, включенных в черный список, звучали угрозы о том, что меры США по ограничению потоков капитала в Китай могут быть расширены, Трамп заявлял о низкой вероятности прорывных переговоров. С другой стороны, появились слухи о готовности Китая пойти на частичную сделку. Вероятные попытки сторон преподнести итоги переговоров в позитивном ключе могут временно поддержать рынки и рубль, но вряд ли оптимизм будет долгосрочным.
Константин Кочергин, директор казначейства
Настроения участников рынка определяет эскалация торгового конфликта между США и Китаем
До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар/руболь в диапазоне 64,2–65,3 руб./$ и по паре евро/рубль в диапазоне 70,6– 71,6 руб./€. На текущий момент настроения участников рынка определяет эскалация торгового конфликта между США и Китаем. Это оказывает негативное влияние на рынки и стимулирует продажу активов. В случае появления позитивных новостей со встреч США и Китая, которые состоятся в четверг и пятницу, рисковые активы получат мощный толчок к росту.
Андрей Кадулин, начальник аналитического управления
В ближайшие дни геополитические риски, связанные с торговым конфликтом и Brexit, будут превалировать
Текущая неделя не предвещала ничего хорошего для высокодоходных валют и рубля в частности. Рынки напряженно воспринимают перспективы торговых переговоров между США и КНР. При этом риторика и действия обеих сторон пока только обостряют ситуацию. Локально позитива рынкам добавили заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор должен нарастить свой портфель ценных бумаг для борьбы с нехваткой ликвидности на рынке. Насколько сильно фактор предоставления дополнительной долларовой ликвидности повлияет на рынки, будет зависеть от конкретных деталей, объемов и сроков операций. Вряд ли они будут существенными, так как, по словам Пауэлла, это не запуск полноценного QE. На наш взгляд, в ближайшие дни геополитические риски, связанные с торговым конфликтом и Brexit, будут превалировать, что продолжит давить на рубль, который, вероятно, вернется в диапазон 65–66 руб./$.
Антон Покатович, главный аналитик
До конца текущей недели ожидаем курс рубля в диапазоне 64,4–65,6 руб./$
Ухудшение ожиданий от итогов торговых переговоров между США и КНР ФРС подало рынкам сигнал о возможности возобновления слабо «замаскированной» программы QE. В результате в ближайшие дни мы можем увидеть повышение рыночной волатильности, в том числе и на валютном рынке. До конца текущей недели ожидаем курс рубля в диапазоне 64,4–65,6 руб./$.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Несмотря на временное восстановление, позиции рубля в краткосрочной перспективе не выглядят радужными
Рубль в первой половине недели был поддержан смягчением риторики торгового спора между США и КНР, а также объявлением намерений ФРС возобновить наращивание активов на балансе. Для доллара это стало поводом возобновить снижение, что позитивно отразилось на большинстве высокодоходных валют. Тем не менее текущие условия нельзя назвать поддерживающими из-за повышенной неопределенности практически в каждом ключевом регионе. Ослабление монетарной политики Федрезерва инвесторы вскоре могут расценить как очередной сигнал слабости перспектив для мировой экономики. Таким образом, несмотря на временное восстановление, позиции рубля в краткосрочной перспективе не выглядят радужными.
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