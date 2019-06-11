«Платон» высаживают из автобуса

Законопроект Минтранса, предполагающий подключение к системе «Платон» пассажирских автобусов и грузового транспорта, не нашел поддержки в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». АО ГЛОНАСС увидело в нем атаку на уже существующий рынок аппаратуры спутниковой навигации (АСН), а также риски дополнительных расходов со стороны государства и предпринимателей. В Минтрансе настаивают, что дополнительных расходов не предвидится, а установка «Платона» повысит безопасность пассажиров.

Рабочая группа НТИ «Автонет» рекомендовала Минтрансу доработать законопроект об установке на грузовики и автобусы бортовых устройств для передачи данных в систему «Платон», следует из протокола заседания 15 мая (есть у “Ъ”). Инфраструктурный центр рабочей группы, функции которого исполняет ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», провел правовую экспертизу, по результатам которой «выявил ряд существенных недочетов» в проекте.

Проект поправок к закону «О навигационной деятельности» Минтранса предусматривает обязательную передачу навигационной информации от «многофункциональных бортовых устройств» в контрольно-надзорные органы через систему взимания платы с грузовиков «Платон». Интегрировать с ней предлагается пассажирские автобусы и грузовой транспорт. Оператором «Платона» выступает компания «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит «РТ-Инвесту» (входит в «Ростех»), 23,5% — Игорю Ротенбергу, 19% — Андрею Шипелову, 7,5% — Антону Замкову.

Реализация проекта потребует доработки системы «Платон», что может потребовать расходов со стороны государства в рамках концессионного соглашения с РТИТС, считают в инфраструктурном центре. «Значительные финансовые затраты» грозят и предпринимателям, которым придется оборудовать транспорт новыми устройствами, говорится в отзыве. Наконец, расходы потребуются на доработку информационных систем самих госорганов и оснащение муниципального транспорта.

В пресс-службе АО ГЛОНАСС добавили, что еще с февраля 2018 года действуют правила передачи навигационной информации в Ространснадзор с помощью АСН для пассажирских перевозок и перевозки опасных грузов. По оценке АО ГЛОНАСС, около 50% пассажирских перевозчиков и 30% перевозчиков опасных грузов уже установили АСН. Законопроект Минтранса «фактически направлен на уничтожение открытого рынка» производителей АСН, а новое оборудование не будет функционально отличаться от действующего, уверяют в АО ГЛОНАСС.

В Минтрансе категорически возражают. Поправки не предполагают введения новых платежей, а позволяют «повысить безопасность миллионов пассажиров автобусов» и «направлены на устранение недочетов в законах». Они не обязывают устанавливать новые АСН и не предполагают дополнительных расходов из бюджета: муниципальный транспорт можно переоснастить в штатном режиме, «значительного развития функционала системы взимания платежей также не требуется», как и доработки информационных систем госорганов.

В РТИТС считают, что система, основанная на АСН, так и не заработала, сообщал в феврале сайт BBC со ссылкой на источники. Представитель РТИТС заявил “Ъ”, что компания «не участвует в разработке нормативно-правовых актов по указанным вопросам», но отметил, что «Платон» и бортовые устройства могут обеспечить государство юридически значимыми данными о маршрутах транспортных средств.

Установка АСН для вызова экстренных служб уже обязательна для новых автомобилей, отмечает заместитель директора практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ Вадим Топоров. Примерный объем рынка таких устройств, по его оценке, составляет не менее 54 млрд руб. в год, исходя из стоимости установки устройств по цене около 30 тыс. руб. на 1,7 млн новых легковых автомобилей и 80–90 тыс. грузовых. Оценить стоимость потенциального переоснащения транспорта бортовыми устройствами с подключением к «Платону» пока сложно, отмечает эксперт, так как неизвестно, потребуется ли новое оборудование или перепрошивка старого.

Кристина Жукова