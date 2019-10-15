Льготные лекарства недооценили

В 2019 году в стране произошел массовый срыв госзакупок. Из 226 тыс. объявленных только в первом полугодии тендеров почти четверть — 62,6 тыс.— признаны несостоявшимися, причем большая часть тендеров сорвалась из-за отсутствия заявок на участие. Применяемая с начала года новая методика расчета начальной максимальной цены контракта оказалась критичной для производителей. В результате пациентам по всей стране не хватает инсулина, необходимого при диабете, ламивудина, применяемого в лечении ВИЧ, и других препаратов. Решения пока нет. Минздрав ничего не предпринимает для урегулирования ситуации.

За первые шесть месяцев нынешнего года в России на федеральном и региональном уровнях было объявлено 226 тыс. аукционов на закупку лекарств для льготных категорий граждан, посчитала аналитическая компания Headway. Но состоялось из них только 163,4 тыс. Почти четверть тендеров — 62,6 тыс.— признано несостоявшимися, в основном из-за отсутствия заявок на участие. По этой причине сорвалось 55,6 тыс. аукционов. Еще 2,8 тыс. было отменено из-за отказа от размещения заказа, а 2,1 тыс.— из-за недопуска всех участников.

Эксперты объясняют неучастие компаний в тендерах изменением правил формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК). Соответствующие методики в 2017 году утвердил Минздрав в форме приказа №871н. Они предусматривали четыре модели расчета: по зарегистрированной в Госреестре лекарственных средств цене (для препаратов из перечня ЖНВЛП), анализу рыночных цен, средневзвешенной стоимости, установленной заказчиками прошедших аукционов, и референтной цене, указанной в единой информационной системе в сфере закупок. Применение модели расчета НМЦК по референтным ценам обязательно с 1 января 2019 года. По мнению гендиректора маркетингового агентства DSM Group Сергея Шуляка, производителям стало невыгодно участвовать в тендерах из-за низкой стоимости контрактов.

Почти все несостоявшиеся аукционы — 60,7 тыс.— приходятся на регионы. Там закупаются преимущественно недорогие препараты. При этом заказчик указывает не только самую низкую возможную цену контракта, но еще и очень маленький объем поставок, что также не выгодно компаниям, поясняет Сергей Шуляк. По данным Headway, чаще всего в регионах не находилось желающих поставлять такие препараты, как натрия хлорид (4,7 тыс. несостоявшихся аукционов), декстроза (3,2 тыс.), преднизолон (2,4 тыс.), дротаверин (2,3 тыс.), парацетамол (2,2 тыс.).

По данным «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), по количеству сорванных госзакупок среди регионов лидирует Саратовская область, где не состоялось 2,8 тыс. тендеров, или 48,2% от общего числа объявленных. Причем наиболее критична там ситуация с закупками инсулина: из-за сорванных аукционов удалось удовлетворить только 31% годовой потребности в нем.

Проблемы возникли и с закупкой дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний. По данным СМИ, на лекарство против рака легкого, почки, кожи с МНН ниволумаб не состоялось не менее 162 тендеров, на препарат против лимфомы ритуксимаб — 140. При этом борьба с онкологическими заболеваниями является одной из основных задач национального проекта «Здравоохранение»: в 2019 году на эти цели выделяется около 150 млрд руб. Согласно данным ОНФ, хуже всего с закупкой противоопухолевых препаратов в БУЗ Воронежской области «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края и КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского».

На федеральном уровне не состоялся 21 аукцион, причем хуже всего пришлось пациентам с ВИЧ, так как Минздрав трижды не мог закупить препарат для лечения этого заболевания ламивудин. Это один из основных препаратов, закупаемых для ВИЧ-инфицированных, он входит практически во все схемы лечения. В феврале министерство провело пять аукционов на его поставку, но заключить удалось только два контракта. В мае из трех объявленных тендеров состоялся только один. В июне Минздрав объявил два новых аукциона, но и тогда был заключен всего один контракт.

Неучастие в аукционах производители объясняют не устраивающей их ценой контракта. В ответе компании «Нанолек» на запрос общественной организации «Пациентский контроль» весной текущего года сказано, что предельная отпускная цена на ее препарат ламивудин + зидовудин — 2,1 тыс. руб. за упаковку, или 34 руб. за таблетку. А на февральском тендере Минздрава на поставку этого препарата цена за одну таблетку была установлена 4 руб., на повторном аукционе — 16 руб. В «Нанолек» заявляли, что будут готовы участвовать в аукционах только в случае внесения изменений в правила формирования максимальной цены контракта. В июле активисты общались к премьер-министру Дмитрию Медведеву, называя ситуацию беспрецедентной и прося обеспечить срочное проведение аукционов без ограничений для потенциальных участников.

В августе в Минздраве заверили, что в курсе проблемы срыва тендеров. При этом там заявили, что новые правила по определению цены контракта пока не должны применяться из-за необходимости их доработки по результатам правоприменительной практики данных единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения. В Минздраве также отметили, что направляли разъяснения для заказчиков по этому поводу, но многие все равно использовали данные справочника, требующие доработки.

В начале сентября в Минздраве разработали новый порядок формирования НМЦК. Но принцип, по которому используется самая низкая из полученных при расчетах цена контракта, сохраняется. Минздрав по-прежнему предлагает основываться на рыночных ценах, предыдущих контрактах, предельной стоимости препаратов из Госреестра и референтных ценах из справочника ЕИС. Но теперь предполагается учитывать только исполненные госконтракты, а не заключенные, а также предельные цены только тех лекарств, которые присутствуют в обороте. Кроме того, не будут учитываться несостоявшиеся аукционы, а также тендеры, на которые была подана только одна заявка и контракт был заключен по начальной цене.

Участники рынка позитивно восприняли то, что есть хотя бы намерения уточнить правила формирования НМЦК. Иван Глушков, заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS, считает, что только быстрое принятие новой методики позволит избежать срывов аукционов, запланированных на осень. При этом он напоминает, что с 2020 года вступит в силу новый порядок определения предельных цен на ЖНВЛП и это тоже может привести к срывам, поскольку стоимость таких препаратов также будет формироваться на основании референтных цен. Для аналогов будут применяться понижающие коэффициенты к цене оригинального препарата.

Мария Котова