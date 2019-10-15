«Донорский светофор»

Осенью в стране проходят традиционные донорские марафоны, задача которых привлечь людей сдавать кровь. Спрос на донорскую кровь постоянно растет. Каждый третий хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови. Развитие донорского движения — актуальная задача для России: в мировом рейтинге по донорству Россия примерно в середине списка. За деньги или бесплатно — уже другой вопрос.

В России 269 специализированных станций и отделений переливания крови (в Москве — 25) и более 500 медицинских учреждений, заготавливающих донорскую кровь. Первое зафиксированное переливание крови от человека человеку совершил британский акушер и хирург Джеймс Бланделл в 1818 году. Он спас жизнь пациентке с послеродовым кровотечением. 20 апреля 1832 года первое переливание крови в России было сделано петербургским доктором Андреем Вольфом также для спасения роженицы.

Кровь на сдачу

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы удовлетворить потребности населения страны в донорской крови, 1% ее граждан должны регулярно сдавать кровь. Каждый третий житель земли хотя бы раз в своей жизни нуждается в переливании крови. В странах с развитой культурой донорства на 1 тыс. человек приходится больше 40 донаций в год, показатели отстающих — около 4 донаций на 1 тыс. человек. Официальной оценки России нет, но эксперты сходятся во мнении о том, что количество донаций составляет около 20 на 1 тыс. человек.

«Чтобы была возможность помочь пациентам реанимаций, роженицам, у которых могут возникнуть кровотечения, людям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями, поток доноров не должен иссякать»,— отмечает Оксана Карпова, врач-трансфузиолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением переливания крови городской клинической больницы №52 — одним из самых старых в Москве.

Развитие современных технологий в онкологии, трансплантологии, иммунологии, сердечно-сосудистой хирургии, комбустиологии и других областях медицины требует использования заместительной терапии компонентами крови. Многим людям с хроническими заболеваниями можно значительно продлить жизнь с помощью регулярных переливаний крови. Потребность в донорах будет только расти, службы переливания крови становятся важнейшим элементом любой системы здравоохранения.

По российским законам донором может быть человек не моложе 18 лет. Главный критерий отбора — состояние здоровья. Есть немало противопоказаний — абсолютных (постоянных) и временных. С учетом возрастных ограничений донорами могут быть не больше 15% населения. Статистика заболеваний среди донорского контингента отражает общую статистику по территории. Чем больше в регионе здоровых людей, тем выше показатели по донорам, отмечают специалисты.

Пропаганду донорства многие врачи приравнивают к пропаганде здорового образа жизни. Более 20% участников одного из опросов среди доноров отметили, что регулярная сдача крови позволяет им поддерживать здоровый образ жизни. Пришедшие в отделение переливания крови люди проходят обследование: сдают анализы на базовые инфекции, такие как ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты, осматриваются врачом. Согласно исследованиям ВОЗ, регулярная сдача крови способствует нормализации кровяного давления, уровня глюкозы в крови и ряда других показателей.

В любое время суток

Хотя социологи фиксируют заметный рост числа россиян, вовлеченных в донорство за последние годы, ни разу не участвовали в сдаче донорской крови более половины опрошенных. 20% участников исследования назвали себя постоянными донорами, заявив, что сдают кровь регулярно (не меньше трех раз за год). Большую готовность к донорству демонстрирует молодежь (18–24 года). В Центре крови им. О. К. Гаврилова (Москва) проанализировали данные 32,5 тыс. доноров. 47% из них составили люди в возрасте от 20 до 29 лет, 25% — представители возрастной группы от 30 до 39 лет. Более активны, как показывает опрос ВЦИОМа, граждане с достатком выше среднего и жители небольших городов и населенных пунктов. Жители Москвы и Санкт-Петербурга менее склонны к тому, чтобы становиться донорами. Более 70% москвичей и петербуржцев не знают, где находится ближайшая станция переливания крови, в регионах таких только 40%.

В России можно сдавать кровь за деньги, но Оксана Карпова, как и большинство экспертов, считает, что нужно развивать безвозмездное донорство. Это основной вид пополнения запасов крови в цивилизованных странах. 64 государства полностью обеспечивают свои нужды за счет добровольцев. Материальная стимуляция доноров — серьезный фактор риска. Люди, сдающие кровь за деньги, зачастую принадлежат к не самым благополучным слоям общества, имеют проблемы со здоровьем и готовы скрывать их от врача. Отдача от такого донорства низкая: высока доля отбракованного материала, впустую тратятся деньги на дорогостоящие тесты. Только люди, сдающие кровь из желания помочь и чувства долга, могут обеспечить достаточный объем качественных компонентов крови.

Основные мотивы участия в донорстве — стремление помочь людям (56%) или конкретному человеку (39%). Среди участников опроса, проведенного среди доноров московской 52-й больницы, мотив «сострадание и желание помочь» назвали больше 70% опрошенных. Оксана Карпова характеризует приходящих к ней в отделение переливания крови как позитивных людей с активной жизненной позицией. Среди них, кстати, немало многодетных родителей.

Эксперты считают, что из числа сдающих кровь бесплатно можно исключить людей с редкой группой крови и фенотипом, ведь их могут попросить приехать на станцию в любое время дня и ночи, и за подобные неудобства нужно платить. И это должны быть адекватные деньги.

Однако социальные льготы, положенные донорам, по мнению экспертов, важны. Например, компенсация на питание (в Москве эта сумма соответствует среднему счету неплохого ресторана или счету в приличном фастфуде на семью из четырех человек). Льготы донорам предусмотрены и федеральным законом №125 от 20 июля 2012 года «О донорстве крови и ее компонентов». По закону донорам положены два дня отгула — в день сдачи крови и еще день по выбору. Для почетных доноров предусмотрены и выплаты, в том числе льготы на оплату ЖКХ, проезд; лечение, путевки в санатории и др. Для того чтобы получить звание «Почетный донор», нужно 40 раз сдать кровь и ее компоненты (кроме плазмы), либо 60 раз плазму, либо 40 раз плазму и 25 кровь и ее компоненты. Мужчинам можно сдавать кровь пять раз в год, женщинам — четыре раза в год, компоненты крови — чаще.

По данным Центра крови им. О. К. Гаврилова, 38% доноров, сдавших кровь в 2018 году, имели II группу крови, 32% — I группу, 9% — III группу.

Сейчас по всей России работает «донорский светофор»: на сайтах больниц, станций переливания крови, организаций, помогающих донорству, разными цветами обозначаются группа и резус-фактор цельной крови и отдельных компонентов. Зеленым — если запасов достаточно, желтым — если они нуждаются в пополнении, красным — если существует острая потребность. Таким образом, донор всегда может узнать, где его кровь нужна больше всего.

Эффективно, по мнению экспертов ВЦИОМа, работают службы крови республик Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутия), Москвы и Санкт-Петербурга, Иркутской, Московской, Новосибирской, Оренбургской и Ульяновской областей, Хабаровского края.

Особую роль в пропаганде донорства, привлечении доноров и работе с ними на постоянной основе эксперты отводят некоммерческим организациям: в донорском движении участвуют больше двух десятков НКО в разных городах России.

Донорство нуждается в поддержке работодателей — около 15% участников опроса ВЦИОМа, сообщили, что у них просто нет времени на то, чтобы пойти сдать кровь. Только 44% доноров ответили положительно на вопрос, предоставляют ли им работодатели положенные по закону отгулы. Используют отгулы около 40% доноров, а многие из них даже не сообщают руководству о том, что сдают кровь. «Для того чтобы дать донорам возможность прийти в свободное время, мы регулярно проводим донорские субботы»,— рассказывает Оксана Карпова.

Препятствием для развития донорства большинство опрошенных ВЦИОМом экспертов назвали низкую заинтересованность со стороны бизнес-сообщества. Руководителей коммерческих структур можно понять: потери от невыхода сотрудников на работу очевидны, а механизмов поощрения работодателей нет. Однако для крупных организаций корпоративное донорство становится важным элементом программ социальной ответственности. Степень развития корпоративного донорства — важная характеристика региона.

Анна Пореченская