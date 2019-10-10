Разливы нефти поделят на всех

«Морспасслужба» признала, что не может выполнить предписание ФАС и снизить цены за несение готовности по ликвидации разливов нефти в портах. Вместо этого предлагается повысить корабельный сбор, который платят все судоходные компании. Бункеровщики, жаловавшиеся в ФАС, в целом согласны с таким подходом, но требуют выполнения предписания. Эксперты предупреждают, что рост корабельного сбора может снизить привлекательность российских портов в условиях, когда с 2020 года объем бункеровки в РФ рискует упасть.

Минтранс может предложить включить плату за несение готовности по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) в корабельный сбор, рассказал и. о. главы государственной «Морской спасательной службы Росморречфлота» («Морспасслужба») Андрей Хаустов. По его словам, выданное «Морспасслужбе» предписание ФАС снизить цены для бункеровщиков за несение готовности по ЛАРН «нереализуемо». Корабельный сбор собирает капитан порта со всех судов, которые заходят в порт, и из него предлагается финансировать несение готовности «Морспасслужбы» для бункеровочных компаний, пояснил господин Хаустов.

В начале 2015 года СРО «Российская ассоциация морских и речных бункеровщиков» (на долю ее членов приходится до 70% продаж судового топлива в РФ) пожаловалась в ФАС на то, что «Морспасслужба» безосновательно повышает цены за готовность ликвидировать разливы. Поводом стало повышение цены в Приморье с 2015 года в 15 раз. ФАС выдала «Морспасслужбе» предписание снизить цены, которое та безрезультатно пыталась оспорить в суде. Предписание до сих пор не исполнено, несмотря на штрафы, неоднократно наложенные как на службу, так и на Андрея Хаустова. Летом вице-премьер Максим Акимов поручал проанализировать ситуацию (см. “Ъ” от 13 июня).

Как пояснил господин Хаустов, в большинстве случаев источник загрязнения не установлен, и «Морспасслужбе» приходится ликвидировать разливы за свой счет. При этом 75% аварий происходят в портах. Он также добавил, что действующие платежи не покрывают расходов «Морспасслужбы» на ЛАРН и служба «уже принципиально ушла из порта Новороссийск, отдали его рынку, и услуга сразу выросла в цене». Господин Хаустов не исключил повторения подобного сценария в других портах.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что примут решение только по итогам детальной проработки вопроса. В ФАС выразили готовность рассмотреть «любые конструктивные» предложения Минтранса об организации конкурентного рыночного взаимодействия «Морспасслужбы» и участников рынка как в рамках исполнения предписаний, так и нормативных изменений.

Председатель совета Ассоциации бункеровщиков Владимир Сергеев сообщил, что в большинстве цивилизованных стран за несение аварийно-спасательной готовности судовладельцы платят незначительный (в среднем $1 тыс. с судна) сбор. Поэтому, считает он, подход по увеличению портового сбора — правильное решение, которое полностью соответствует существующей практике. Господин Сергеев подчеркивает, что судно-бункеровщик выходит на бункеровку только с разрешения службы движения капитана порта, это жестко контролируемый процесс, и если происходит разлив, то его не утаишь. При этом бункеровщики и принимающие топливо суда имеют все обязательные страховки, а в каждом морском порту есть план ликвидации разливов, уточняет Владимир Сергеев. «Несправедливо, чтобы бункеровщики платили за всех»,— говорит он. При этом бункеровщики все равно хотят, чтобы «Морспасслужба» выполнила предписание ФАС.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что, если предложение будет поддержано, корабельный сбор увеличится менее чем на 2%. Но любое повышение вызовет негативную реакцию в судоходном сообществе, полагают собеседники “Ъ”. Сама идея ввести дополнительный сбор на оплату несения готовности ЛАРН обсуждалась и ранее, но была заблокирована.

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что с учетом вступления в силу в 2020 году экологических требований MARPOL по снижению выбросов серы, а также введения в апреле акциза на мазут перспективы существования российского рынка бункеровки весьма туманны. Российское бункерное топливо, вероятно, перестанет быть дешевым, и судоходные компании вряд ли будут его брать про запас, как сейчас, тогда объемы бункеровки и доходы бункеровщиков упадут, поясняет эксперт. Соответственно, объем услуг по ЛАРН может быть снижен, полагает Надежда Малышева. А любое повышение портового сбора, добавляет она, негативно сказывается на привлекательности российских портов и может привести к уходу грузовладельцев.

Анастасия Веденеева