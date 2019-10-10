Инвестбанкам дали заработать

Третий квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, лучшим таким периодом за последние шесть лет. По данным агентства Refinitiv, их комиссионные доходы составили $90 млн, из которых на сделки M&A пришлось $32,7 млн, на рынок акционерного капитала — $34,3 млн. В отсутствие жестких антироссийских санкций и на фоне снижения ставок ведущими центральными банками российские компании повысили инвестиционную активность.

По итогам девяти месяцев 2019 года объем комиссионного вознаграждения российских инвестбанков составил $228,6 млн, свидетельствуют данные Refinitiv. Это почти в 1,5 раза выше показателей за аналогичный период 2018 года. Только в третьем квартале, согласно оценкам “Ъ”, банки заработали $89,6 млн, почти втрое превысив показатель третьего квартала прошлого года. Больший объем средств в отчетный период инвестбанки заработали только в 2013 году. Тогда за три месяца их комиссия составляла почти $106 млн.

Активизации инвестбанковской деятельности способствуют динамика процентных ставок в ведущих экономиках мира, а также снижение санкционных рисков в отношении российских активов.

В третьем квартале Европейский ЦБ и Федеральная резервная система США перешли от словесных интервенций к реальному смягчению денежно-кредитной политики. Эти шаги нивелировали опасения инвесторов относительно рецессии мировой экономики и поддержали их аппетит к риску. Для российского рынка важное значение имело снижение геополитических рисков на фоне ослабления напряженности в отношениях России и Украины.

Комиссионное вознаграждение выросло почти по всем направлениям бизнеса. Доходы от андеррайтинга на рынках долгового капитала взлетели за квартал почти на 80%, до $17,2 млн. По данным Refinitiv, в этот период были заключены сделки на $7,7 млрд, в четыре раза превысив показатель прошлого года ($1,8 млрд). Доходы по завершенным сделкам слияния и поглощения (M&A) выросли в 2,5 раза, до $32,7 млн. По оценке экспертов Refinitiv, за квартал общая сумма объявленных сделок с участием российских компаний составила $4,22 млрд, что в 1,5 раза больше показателя 2018 года. «Комиссии на рынке M&A сильно зависят от времени завершения отдельных крупных сделок и сильно влияют на итоговые значения»,— отмечает директор, руководитель по работе на рынках акционерного капитала BCS Global Markets Алексей Клетенков.

Наиболее сильный рост отмечается в сегменте акционерного капитала. По итогам квартала банкирам в этом сегменте удалось заработать $34,3 млн, что почти в 11 раз выше показателя третьего квартала 2018 года.

Более высокое вознаграждение инвестбанки получили в последние шесть лет в четвертом квартале 2017 года ($68,6 млн) и втором квартале 2013 года ($40,8 млн). К тому же минувший квартал оказался лучшим для этого периода времени с 2012 года, тогда банкиры заработали свыше $40 млн. «В третьем квартале прошло два крупных SPO, в том числе продажа 2,9% акций "Газпрома". Тем не менее это не те количество и формат размещений, которые могут существенно изменить общий тренд»,— отмечает Алексей Клетенков. «Многие эмитенты, которые откладывали выпуск с 2018 года, вышли на рынок акций в этом году. Руководство компаний стремится к извлечению выгоды из более позитивного настроения инвесторов на рынках долгового и акционерного капитала»,— отметили в «ВТБ Капитале».

Снижение комиссионных инвестбанкиры зафиксировали только в сегменте синдицированного кредитования. Они составили $5,3 млн, что на 20% меньше показателя третьего квартала 2018 года. По словам директора отдела долгового капитала Альфа-банка Алексея Чиркизьянова, на рынке наблюдается смещение эффективных доходностей в сторону процентных ставок с уменьшением комиссионного вознаграждения. «Это предположение подтверждается ростом рынка. Объем российского рынка в третьем квартале 2019 года составил $3,6 млрд и вырос вдвое в сравнении с третьим кварталом 2018 года»,— отмечает господин Чиркизьянов.

В отсутствие глобальных шоков в виде рецессии и обострения торгового противостояния между США и Китаем инвестиционный бизнес в России продолжит рост. «На фоне других стран с развивающимся рынком российские активы продолжают выглядеть крайне привлекательно с точки зрения качества и их относительной оценки»,— отмечает Алексей Клетенков. В «ВТБ Капитале» ожидают до конца года больших объемов размещений.

Виталий Гайдаев