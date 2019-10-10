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Фото: Reuters

Инвестбанкам дали заработать

Их комиссионные выросли без санкций

Третий квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, лучшим таким периодом за последние шесть лет. По данным агентства Refinitiv, их комиссионные доходы составили $90 млн, из которых на сделки M&A пришлось $32,7 млн, на рынок акционерного капитала — $34,3 млн. В отсутствие жестких антироссийских санкций и на фоне снижения ставок ведущими центральными банками российские компании повысили инвестиционную активность.


По итогам девяти месяцев 2019 года объем комиссионного вознаграждения российских инвестбанков составил $228,6 млн, свидетельствуют данные Refinitiv. Это почти в 1,5 раза выше показателей за аналогичный период 2018 года. Только в третьем квартале, согласно оценкам “Ъ”, банки заработали $89,6 млн, почти втрое превысив показатель третьего квартала прошлого года. Больший объем средств в отчетный период инвестбанки заработали только в 2013 году. Тогда за три месяца их комиссия составляла почти $106 млн.

Активизации инвестбанковской деятельности способствуют динамика процентных ставок в ведущих экономиках мира, а также снижение санкционных рисков в отношении российских активов.

В третьем квартале Европейский ЦБ и Федеральная резервная система США перешли от словесных интервенций к реальному смягчению денежно-кредитной политики. Эти шаги нивелировали опасения инвесторов относительно рецессии мировой экономики и поддержали их аппетит к риску. Для российского рынка важное значение имело снижение геополитических рисков на фоне ослабления напряженности в отношениях России и Украины.

Комиссионное вознаграждение выросло почти по всем направлениям бизнеса. Доходы от андеррайтинга на рынках долгового капитала взлетели за квартал почти на 80%, до $17,2 млн. По данным Refinitiv, в этот период были заключены сделки на $7,7 млрд, в четыре раза превысив показатель прошлого года ($1,8 млрд). Доходы по завершенным сделкам слияния и поглощения (M&A) выросли в 2,5 раза, до $32,7 млн. По оценке экспертов Refinitiv, за квартал общая сумма объявленных сделок с участием российских компаний составила $4,22 млрд, что в 1,5 раза больше показателя 2018 года. «Комиссии на рынке M&A сильно зависят от времени завершения отдельных крупных сделок и сильно влияют на итоговые значения»,— отмечает директор, руководитель по работе на рынках акционерного капитала BCS Global Markets Алексей Клетенков.

Наиболее сильный рост отмечается в сегменте акционерного капитала. По итогам квартала банкирам в этом сегменте удалось заработать $34,3 млн, что почти в 11 раз выше показателя третьего квартала 2018 года.

Более высокое вознаграждение инвестбанки получили в последние шесть лет в четвертом квартале 2017 года ($68,6 млн) и втором квартале 2013 года ($40,8 млн). К тому же минувший квартал оказался лучшим для этого периода времени с 2012 года, тогда банкиры заработали свыше $40 млн. «В третьем квартале прошло два крупных SPO, в том числе продажа 2,9% акций "Газпрома". Тем не менее это не те количество и формат размещений, которые могут существенно изменить общий тренд»,— отмечает Алексей Клетенков. «Многие эмитенты, которые откладывали выпуск с 2018 года, вышли на рынок акций в этом году. Руководство компаний стремится к извлечению выгоды из более позитивного настроения инвесторов на рынках долгового и акционерного капитала»,— отметили в «ВТБ Капитале».

Снижение комиссионных инвестбанкиры зафиксировали только в сегменте синдицированного кредитования. Они составили $5,3 млн, что на 20% меньше показателя третьего квартала 2018 года. По словам директора отдела долгового капитала Альфа-банка Алексея Чиркизьянова, на рынке наблюдается смещение эффективных доходностей в сторону процентных ставок с уменьшением комиссионного вознаграждения. «Это предположение подтверждается ростом рынка. Объем российского рынка в третьем квартале 2019 года составил $3,6 млрд и вырос вдвое в сравнении с третьим кварталом 2018 года»,— отмечает господин Чиркизьянов.

В отсутствие глобальных шоков в виде рецессии и обострения торгового противостояния между США и Китаем инвестиционный бизнес в России продолжит рост. «На фоне других стран с развивающимся рынком российские активы продолжают выглядеть крайне привлекательно с точки зрения качества и их относительной оценки»,— отмечает Алексей Клетенков. В «ВТБ Капитале» ожидают до конца года больших объемов размещений.

Виталий Гайдаев


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