Инвестбанки заработали быстро

Инвестбанки на российском рынке заработали в первом полугодии комиссионные на сумму $139 млн, что является лучшим результатом с 2017 года. Резкий рост дохода обеспечил рынок акционерного капитала, где объем размещений вырос в 20 раз, прежде всего за счет ускоренных размещений. При этом на долговом рынке инвестбанки сократили и объем размещения, и полученные комиссионные. В отношении второго полугодия они пока настроены оптимистично — на фоне снижения ставок и активности бенефициаров российских компаний.

По данным Refinitiv, объем комиссионных за инвестбанковские операции на российском рынке в первом полугодии 2019 года составил $139 млн. По сравнению с прошлым годом объем вырос на 17%. По данным Refinitiv, в тройку крупнейших по комиссионным доходам на российском рынке вошли «ВТБ Капитал» ($30,9 млн), Credit Suisse ($26,7 млн), Citi ($12,4 млн). После провального прошлого года в этом году эмитенты и бенефициары российских компаний довольно активно продавали акции. За шесть месяцев было проведено десять размещений акций на общую сумму $2,6 млрд (см. “Ъ” от 2 июля). В результате комиссионные составили $29 млн (в 20 раз больше, чем год назад, когда объем размещений составил всего $230 млн). Вместе с тем комиссионные за размещение долговых бумаг снизились на 37%, до $39 млн (минимального уровня за три года). На долговом рынке, по оценке Refinitiv, российские эмитенты привлекли $14,5 млрд, что даже меньше показателя прошлого года ($20,3 млрд). При этом по операциям M&A комиссионные выросли в 2,5 раза, до $44 млн, а по синдицированным кредитам — сократились на 29%, до $27 млн.

Российские банки традиционно не комментируют полученные ими доходы. Однако в целом отмечают, что падение комиссионных за размещение долговых бумаг произошло как за счет сокращения объема сделок, так и из-за снижения размера комиссии. В Альфа-банке отмечают, что для крупнейших госбанков, которые обычно размещают суверенные бонды, «такие проекты в меньшей степени заработок, а в большей степени миссия по поддержанию присутствия РФ на международных рынках капитала». В марте и июне «ВТБ Капитал» и Газпромбанк разместили четыре выпуска российских еврооблигаций на сумму свыше $6,3 млрд. Кроме того, как указывают в Альфа-банке, «многие российские компании — первоклассные заемщики, на их ценные бумаги спрос будет в любом случае, поэтому они предпочитают не переплачивать инвестбанкам».

Участники рынка ожидают активизации долгового рынка со стороны корпоративных эмитентов, особенно на фоне сокращения активности государства (см. “Ъ” от 20 июня). В начале недели «Роснефть» разместила пятилетние облигации на 25 млрд руб. при спросе свыше 40 млрд руб. По словам руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрея Соловьева, многие из эмитентов «уже рассматривают и начало 2020 года как потенциальное окно для размещений». При этом рассматриваются и ценные бумаги по аналогии с «зелеными» еврооблигациями РЖД. По оценке господина Соловьева, «в конце 2019-го — начале 2020 года ряд локальных компаний может выйти на международные долговые рынки с подобными еврооблигациями». При этом, как отмечают в Альфа-банке, во втором полугодии «если исключить санкции как главный негативный фактор, на рынок будет влиять политика ФРС США, а также торговые войны между США и Китаем». И пока эти факторы складываются в пользу снижения ставок.

Высокая активность сохранится и на российском рынке акционерного капитала. В «ВТБ Капитале» считают, что инвесторам могут быть интересны компании «как из добывающих отраслей, так и из потребительского и финансовых секторов». Причем инвесторы отдают предпочтение сделкам с ускоренным размещением, с понятными и ограниченными рисками и в ликвидных акциях. В первом полугодии было семь размещений на сумму $2 млрд. Во вторник в рамках такого размещения один из акционеров Polymetal Int. предложил акции на сумму около $270 млн.

Дмитрий Ладыгин