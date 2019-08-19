Жилищный комитет не выявил нарушений при демонтаже исторического дома Крутикова

Власти Петербурга заявили, что держат на контроле разборку аварийных конструкций бывшего доходного дома купца А.И. Крутикова на 11-й Красноармейской улице, 7, где ранее был осуществлен демонтаж лицевого корпуса. Историческое здание, построенное в 1877 году, было признано аварийным в 2007 году и в 2015-м включено в программу «Молодежи – доступное жилье», сообщили в жилищном комитете Петербурга.

Как уточняется в сообщении, в октябре прошлого года в ходе обследования здания был выявлен опасный крен стены западного флигеля в сторону действующего детского сада. Работы по ликвидации аварийности отдельных конструкций проводились с 6 по 16 августа. В ходе их проведения специалисты зафиксировали значительную деструкцию кирпичной кладки на 1-м этаже брандмауэра лицевой части здания. В целях предотвращения аварийной ситуации было принято решение о его разборке. Все работы велись в соответствии с действующим законодательством РФ, подчеркнули в комитете.

В настоящий момент работы по разборке полностью завершены. В ближайшее время специалисты приступят к строительно-монтажным работам по капитальному ремонту здания, которые должны завершиться во втором квартале 2021 года. Эскиз восстановления исторического фасада согласован с КГИОП.

“Ъ-СПб” писал о том, что компания ООО «Строительная фирма "Ирон"» демонтировала лицевой корпус исторического дома Крутикова в минувшие выходные. При этом градозащитники сообщили, что работы осуществляются вопреки утвержденному проекту реконструкции здания.