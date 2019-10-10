Polymetal зайдет в Томтор

Как и предполагал “Ъ”, золотодобывающая компания Polymetal собирается в качестве миноритария войти в проект разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов. Этот вопрос будет рассмотрен на совете директоров компании в декабре. Объем инвестиций ранее оценивался в $20 млн. Аналитики оценивают такой шаг скептически, считая Томтор непрофильным для Polymetal проектом.

Polymetal планирует войти в Томторское месторождение редкоземельных металлов в Якутии, сообщил глава компании Виталий Несис. Совет директоров золотодобытчика рассмотрит этот вопрос в декабре. Перед тем как сделать выбор, Polymetal смотрел несколько проектов, в том числе и Чуктукон (Красноярский край), Белозиминское месторождение (Иркутская область), однако в результате был выбран Томтор, который в компании хорошо знают.

По словам господина Несиса, «Полиметалл Инжиниринг» оказывал помощь в разработке технологий, а управляющая компания консультировала недропользователя по вопросам, связанным с защитой запасов.

Как утверждает глава Polymetal, на первом этапе речь идет о небольших инвестициях, объем которых ранее оценивался в $20 млн. Средства пойдут на доведение документации до стадии feasibility study (технико-экономическое обоснование). Оператором Томторского месторождения является компания «ТриАрк Майнинг», 75% минус 1 акция принадлежит группе ИСТ Александра Несиса, брата Виталия Несиса, а группа ИСТ — крупнейший акционер Polymetal.

В августе из проекта вышел «Ростех», доля которого в 25% перешла Zaltama Holding Ltd, которая, по данным “Ъ”, связана с председателем совета директоров Восточной горнорудной компании и бывшим президентом СУЭК Олегом Мисеврой. Вероятно, именно его доля будет сокращена в результате вхождения Polymetal. Представитель группы компаний сообщил “Ъ”, что обсуждения о возможном участии золотодобывающей компании ведутся.

В «Ростехе» объясняли выход из проекта выполнением задачи по обеспечению освоения месторождения.

По сведениям “Ъ”, участие госкорпорации, находящейся под санкциями, затрудняло привлечение кредитных средств на международном рынке на разработку месторождения.

После ее выхода из проекта было объявлено о том, что ВЭБ выдаст кредит на 1,5 млрд руб. на разработку исходно-разрешительной и проектно-сметной документации. Общий объем инвестиций в проект группа ИСТ оценивала в 53 млрд руб. Добычу на Томторе планируется начать в 2022 году, а к 2024 году построить комбинат до 160 тыс. тонн руды в год.

По данным U. S. Geological Survey, ведущими производителями ниобия являются Бразилия и Канада, обеспечивающие 88% и 10% мирового производства соответственно. В прошлом году ниобий был включен в список полезных ископаемых, критически важных для американской экономики. Китай обеспечил себе доступ к ниобию посредством покупки Китайской молибденовой компанией бразильских активов Anglo American и 15% акций CBMM.

По мнению Олега Петропавловского из БКС, редкоземельные металлы являются непрофильными для компании как минимум по методу производства. «То есть нужна новая экспертиза, и мне кажется, Polymetal этот проект ни к чему»,— считает господин Петропавловский.

Евгений Зайнуллин