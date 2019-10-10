Polymetal зайдет в Томтор

Как и предполагал “Ъ”, золотодобывающая компания Polymetal собирается в качестве миноритария войти в проект разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов. Этот вопрос будет рассмотрен на совете директоров компании в декабре. Объем инвестиций ранее оценивался в $20 млн. Аналитики оценивают такой шаг скептически, считая Томтор непрофильным для Polymetal проектом.
Polymetal планирует войти в Томторское месторождение редкоземельных металлов в Якутии, сообщил глава компании Виталий Несис. Совет директоров золотодобытчика рассмотрит этот вопрос в декабре. Перед тем как сделать выбор, Polymetal смотрел несколько проектов, в том числе и Чуктукон (Красноярский край), Белозиминское месторождение (Иркутская область), однако в результате был выбран Томтор, который в компании хорошо знают.
Как утверждает глава Polymetal, на первом этапе речь идет о небольших инвестициях, объем которых ранее оценивался в $20 млн. Средства пойдут на доведение документации до стадии feasibility study (технико-экономическое обоснование). Оператором Томторского месторождения является компания «ТриАрк Майнинг», 75% минус 1 акция принадлежит группе ИСТ Александра Несиса, брата Виталия Несиса, а группа ИСТ — крупнейший акционер Polymetal.
В августе из проекта вышел «Ростех», доля которого в 25% перешла Zaltama Holding Ltd, которая, по данным “Ъ”, связана с председателем совета директоров Восточной горнорудной компании и бывшим президентом СУЭК Олегом Мисеврой. Вероятно, именно его доля будет сокращена в результате вхождения Polymetal. Представитель группы компаний сообщил “Ъ”, что обсуждения о возможном участии золотодобывающей компании ведутся.
В «Ростехе» объясняли выход из проекта выполнением задачи по обеспечению освоения месторождения.
После ее выхода из проекта было объявлено о том, что ВЭБ выдаст кредит на 1,5 млрд руб. на разработку исходно-разрешительной и проектно-сметной документации. Общий объем инвестиций в проект группа ИСТ оценивала в 53 млрд руб. Добычу на Томторе планируется начать в 2022 году, а к 2024 году построить комбинат до 160 тыс. тонн руды в год.
По данным U. S. Geological Survey, ведущими производителями ниобия являются Бразилия и Канада, обеспечивающие 88% и 10% мирового производства соответственно. В прошлом году ниобий был включен в список полезных ископаемых, критически важных для американской экономики. Китай обеспечил себе доступ к ниобию посредством покупки Китайской молибденовой компанией бразильских активов Anglo American и 15% акций CBMM.
По мнению Олега Петропавловского из БКС, редкоземельные металлы являются непрофильными для компании как минимум по методу производства. «То есть нужна новая экспертиза, и мне кажется, Polymetal этот проект ни к чему»,— считает господин Петропавловский.
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