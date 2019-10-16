Стране нужны Открытия

Вопросы изменения климата и охраны окружающей среды приобретают первостепенное значение в шкале ценностей современного человека на фоне роста производства и потребления природных ресурсов. Несмотря на кажущийся тупик и конфликт интересов между технологическим прогрессом и вопросами сохранения окружающей среды, компромисс уже найден и проверен рынком. Решением является использование природного газа как безопасного и экологичного источника энергии второй четверти XXI века, а значит, на первое место выйдут зеленые технологии поиска, добычи и транспортировки углеводородов. Размер запасов будет определять силу экономики международных держав, станет мерилом их военной мощи. Нефть и газ с учетом возможного безграничного передела и использования в различных областях человеческой деятельности представляют собой идеальный продукт для долгосрочного инвестирования. На горизонте ближайших десяти лет цена на нефть неизбежно удвоится, поскольку это исходное сырье будущего. О том, как решить проблему неэффективного возобновления ресурсной базы, о вопросах разработки больших глубин и планируемых результатах компании по итогам года рассказал президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» Владимир Толкачев.

Последние два десятилетия заняло восстановление фактически разрушенной в 90-х годах эффективной системы поиска углеводородов. Однако, несмотря на активные действия государства в этой сфере, качественного и количественного улучшения ресурсной базы не происходит. Отсутствие крупных открытий вблизи существующей нефтегазовой инфраструктуры ставит российские нефтегазовые компании перед выбором: перенести работу в неизведанные районы, что неизбежно приведет к росту себестоимости поиска и извлечения ресурсов, или продолжить исследование старых районов добычи, спускаясь на более глубокие горизонты.

Наиболее крупные по остаточным ресурсам провинции с развитой инфраструктурой — Западно-Сибирская, Прикаспийская, Волго-Уральская, Предкавказская и Тимано-Печорская, где добывающие компании ведут доразведку мелких залежей. При этом поиски месторождений на больших глубинах (более 5 км) там практически не ведутся, так как требуют решения технологических проблем, обусловленных высокими температурами и пластовым давлением. Затраты на их устранение могут быть оправданны лишь при открытии уникальных по запасам месторождений: при современных ценах на углеводороды экономически рентабельными будут ловушки на глубинах свыше 7 км, способные аккумулировать скопления сырья с извлекаемыми запасами свыше 200 млн т.н.э., при дебите скважин более 1 тыс. тонн в сутки.

Самым эффективным механизмом стимулирования недропользователей при освоении глубоких горизонтов в старых нефтегазоносных провинциях является обоснованное отнесение этих ресурсов к категории трудноизвлекаемых (ТРИЗ), что позволит распространить на них особый порядок недропользования и налогообложения. Одновременно необходимо создание полигонов для геологического изучения и совершенствования технологий разведки и добычи.

На сегодняшний день недропользователей можно разделить на три класса. Первый — нефтегазовые компании, заинтересованные в поддержании своей нефтедобычи и, как правило, ведущие поиски в радиусе своей производственной инфраструктуры. Второй — независимые игроки, действующие по принципу «занять "свободные" участки недр». К этой категории в основном относятся бывшие менеджеры нефтегазовых компаний или представители финансово-промышленных групп, для которых венчурные инвестиции в нефтепоисковые работы являются лишь временным (спекулятивным) вложением. И третий класс представляет государство, которое ограничивается затратами на региональные исследования, чаще всего в недостаточных объемах. После отмены налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы оно практически ушло из геологоразведки, переложив все бремя будущих расходов на нефтегазовые и сервисные компании.

При этом возможности частных инвесторов в сфере геологоразведки сильно ограничены действующим законодательством, требующим выплаты разового платежа за открытие месторождения. Проблему не решает даже предложенная недропользователями отсрочка на пять лет, так как в случае обнаружения больших запасов разовый платеж может быть соизмерим, а иногда и превышать совокупные затраты на поисковые работы за этот срок. Даже если независимому игроку удается заплатить разовый платеж для сохранения лицензии, его ожидает другая проблема — ограниченные проектные сроки ввода нового месторождения в разработку, что требует куда более крупных затрат, чем на ГРР. Не исправил эту ситуацию и утвержденный Минприроды заявительный принцип получения лицензии на геологическое изучение с учетом принятого следом порядка рассмотрения этих заявок. В итоге государство, выдавая свидетельство об открытии месторождения в рамках лицензии на изучение, признает получение прибавочной стоимости недр за счет средств независимого инвестора. В то же время самой компании это не приносит выгоды, так как по закону «О недрах» они остаются государственной собственностью. При этом в рамках пятилетней лицензии любая коммерческая деятельность запрещена.

Таким образом, имеются все очевидные признаки кризиса возобновления минерально-сырьевой базы. Из года в год качество предлагаемых к лицензированию участков для геологических изучений ухудшается, а поисковые риски растут. В связи с этим большинство лотов остаются невостребованными или разбираются в спекулятивных целях, что приводит к длительному «простою» недр и выводу их из поискового оборота.

Сложившуюся проблему восполнения запасов можно решить только вовлечением в процесс максимального числа участников. И выходом может стать разработанная АО «ГИНРАН ГЕОТЕК Евразия» модель организации поисковых работ «Мультиклиентский поиск», в рамках которой недропользователи, нефтесервисные предприятия, научное сообщество и финансовые инвесторы получили бы единую платформу для совместной работы по оценке и разведке геологических структур высоких порядков. Новая система сможет нивелировать ряд негативных факторов: ограниченность конкретными лицензионными участками, отсутствие детальных исследований на площадях «нераспределенного фонда», значительное количество выведенных из поиска «спекулятивных» лицензий. При этом «Мультиклиентский поиск» станет связующим звеном между региональным (финансируемым за счет бюджета Роснедр) и поисково-оценочным (финансируемым владельцами лицензий) этапами изучения недр. Авторами высказанного предложения выступают доктор геолого-минералогических наук Юрий Волож, доктор биологических наук академик РАН Михаил Федонкин, доктор технических наук Георгий Гогоненков.

Стартовыми могли бы быть проекты изучения и оценки глубоких горизонтов в традиционных районах добычи РФ, например астраханский свод (наиболее крупная структура Прикаспийской нефтегазоносной провинции.— “Ъ”). Сейчас представление о нем фрагментировано большим количеством лицензий с разными собственниками. АО «ГИНРАН ГЕОТЕК Евразия», созданное в феврале 2018 года для сотрудничества в проведении нефтегазопоисковых работ в регионе с экспертами из Казахстана, а в перспективе и других прикаспийских государств, разработало геологическое и технико-экономическое обоснование единого проекта поиска углеводородного сырья в глубинных частях астраханского свода. Геологическая часть проекта прошла согласование с геологическими службами ключевых недропользователей, а также получила одобрение экспертов ФГБУ «Росгеолэкспертиза».

При этом, учитывая действующие санкционные ограничения, а также рост курсовой разницы между рублем и долларом, российским компаниям становится сложнее планировать и осуществлять масштабное перевооружение производственных мощностей. Для решения этих задач ГЕОТЕК в течение последнего года работал над собственным комплексом технологий и производственных решений. В конце 2018 года в компании был создан научно-технический центр, в котором трудятся лучшие российские специалисты в области сейсморазведки. И первые результаты проекта показывают, что достигнуты серьезные успехи в области разработки отечественных технологий возбуждения и систем регистрации сейсмических данных. В сотрудничестве с саратовским СКБ СП создана бескабельная регистрирующая сейсмическая система «Открытие». В ней мы используем разработанный совместно с российской компанией «Р-сенсорс» инновационный молекулярно-электронный датчик. Созданный на этой базе геофон обладает более высокой чувствительностью в сравнении с применяемыми в производстве зарубежными.

Также разработана и опробована технология возбуждения сейсмического сигнала импульсными источниками в движении, что позволило существенно увеличить объем получаемых данных без увеличения времени. В совокупности с увеличением мощности впервые появилась перспектива замены дорогостоящих иностранных вибраторов отечественными источниками сейсмического сигнала, которые проектируются и создаются на собственном заводе в г. Минусинске (Красноярский край). В предстоящем зимнем полевом сезоне 2019–2020 годов для минимизации вырубки леса при производстве сейсморазведочных работ планируется опробовать комплексную технологию, которая даст возможность более чем в два раза уменьшить объем рубки. Кроме того, благодаря переходу от ручной рубки к механизированной, существенно снижается опасность травматизма.

Новые и уже хорошо отработанные технологии позволяют ГЕОТЕКу выполнять самые сложные коммерческие заказы в районах с минимальной инфраструктурой и наивысшим коэффициентом сложности. Рост финансовых показателей последние два сезона подтвердил верность ряда принятых решений. По итогам первого полугодия выручка ГЕОТЕКа выросла на 20%, до 10,1 млрд руб. Показатель EBITDA по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос в 2,1 раза, до 3 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 29,8%. По итогам 2019 года компания рассчитывает на рост прибыли относительно прошлого года.

Устойчивое финансовое положение позволило ГЕОТЕКу в сентябре 2019 года конвертировать часть долга в капитал, что, несомненно, позитивно отразится на финансовой устойчивости. Такие положительные изменения создают платформу для успешной реализации инвестиционной стратегии в условиях крайне благоприятного рынка геологоразведки.

С учетом всего перечисленного, а также того факта, что акционер компании банк «Открытие» принимает деятельное участие в вопросах развития компании, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в качестве крупнейшего профильного сейсморазведочного предприятия готово к решению амбициозных задач, стоящих перед государством и частными нефтегазовыми компаниями.