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Нижегородский райсуд приговорил бывшего подрядчика Следственного комитета

В Нижегородском райсуде вынесли приговор Александру Пашкину, бывшему гендиректору ООО МСМ ( Санкт-Петербург), которое в декабре 2011 года с большим дисконтом выиграло тендер на реконструкцию здания бывшего детсада на ул. Маршала Воронова в офис СУ СК по Нижегородской области. Здание для следователей ценой 148,3 млн руб. строилось по некорректному проекту, а часть работ (крытые асфальтированные парковки) не выполнено до сих пор. Вместо обанкротившегося во время строительства генподрячика офис СУ СК доделывала другая фирма, с которой бюджет до сих пор не расплатился до конца.

По версии следствия, Александр Пашкин был причастен к хищению 31 млн руб. из бюджета стройки и в 2011–2012 годах вводил в заблуждение руководство СУ СК относительно выполненных объемов по контракту, обеспеченному фиктивным поручительством фирмы «Дат». Обвиняемый генподрядчик вину в инкриминируемом ему мошенничестве не признал и просил переквалифицировать обвинение на более мягкую статью. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к двум годам и четырем месяцам заключения в колонии общего режима, удовлетворив иск СУ СК о взыскании ущерба. С учетом отбытого в СИЗО господин Пашкин уже отсидел большую часть назначенного ему срока. Добавим, что в 2018 году за эту стройку судили бывшего начальника СУ СК Владимира Стравинскаса, который подписал акты невыполненных работ. Генерала осудили на два года условно, освободив от наказания по амнистии.

Иван Сергеев


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