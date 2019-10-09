Размер выданных Группой TWINO займов превысил 1 миллиард евро

В октябре 2019 года объем выданных займов международной финтех-группы TWINO превысил 1 миллиард евро. Важно отметить, что 500 миллионов евро были выданы в течение последних трех лет, что указывает на активных рост Группы в последние годы.

В течение десяти лет финансовыми продуктами Группы TWINO, основанной Армандсом Броксом, воспользовались более 1,5 миллиона клиентов в Польше, России, Грузии, Латвии, Казахстане и других странах мира.

«Наблюдая за развитием рынка кредитования и технологий, а также анализируя потребности клиентов, мы постоянно совершенствовали и дополняли ассортимент наших продуктов, чтобы сделать их максимально удобными для пользователей. Совсем недавно мы запустили наш новый продукт - кредиты малым и средним предприятиям в Латвии. Также мы планируем активное расширение нашей деятельности. В качестве ближайших направлений развития мы видим освоение новых рынков в Азии», – делится будущими планами учредитель и владелец Группы TWINO Армандс Брокс.

Группа TWINO закончила 2018 год с лучшими в истории ее существования финансовыми результатами, консолидированная нетто прибыль Группы достигла 9 миллионов евро. Оборот Группы в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, вырос на 157%, достигнув 90 миллионов евро. Свободные денежные средства Группы составили 8,1 миллион евро, а собственный капитал достиг 15 миллионов евро.

«Финансовые результаты прошлого года свидетельствуют о том, что начатая Группой реструктуризация, с целью улучшения показателя эффективности процессов и структуры портфелей продукции, за короткое время дала ожидаемые результаты. В 2019 году Группой было возобновлено осуществление программы долгосрочных инвестиций. Мы вкладываем ресурсы не только в развитие новых направлений бизнеса, но и в укрепление исследования данных и компетенций ИТ направления, с целью создать самую сильную команду экспертов финансовых технологий в регионе», – отметала исполнительный директор Группы TWINO Анастасия Олейника.

ООО МФК «ВЕРИТАС», ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., подробности об условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru

ООО МКК «Макро», ОГРН 1167746181790, Рег. №001603045007582 от 09.03.2016 г., подробности об условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.moneza.ru