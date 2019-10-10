Курам пересчитали корм

Как стало известно “Ъ-Урал”, следователи МВД прекратили расследование уголовного дела в отношении должностных лиц птицефабрики «Среднеуральская». С 2015 года следователи проверяли топ-менеджмент компании на причастность к нанесению птицефабрике ущерба в сумме более 76 млн руб. Основанием для прекращения дела стало отсутствие в их действиях состава преступления. По мнению экспертов, бывшему руководству предприятия решение следователей может помочь избежать субсидиарной ответственности по долгам птицефабрики.



О прекращении расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) топ-менеджерами птицефабрики «Среднеуральская» (принадлежала областным властям) стало известно в ходе рассмотрения дела о банкротстве компании. В ходе процесса конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших гендиректоров компании, исполнявших свои обязанности с 2010-го по 2014 год, Александра Виноградова и Сергея Широкова. В итоге суд затребовал данные об этом в ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, уголовное дело в отношении «неустановленных лиц, выполняющих управленческие функции» на птицефабрике, было возбуждено в июне 2015 года первым отделом следственной части ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Как следовало из постановления о возбуждении уголовного дела, доследственную проверку по нему проводили оперативники УЭБиПК регионального полицейского главка и сотрудники областного УФСБ. В ходе проверки было установлено, что с июня 2013 года по август 2014 года некие должностные лица птицефабрики нанесли ей ущерб в общей сумме 76,2 млн руб. «Неустановленными лицами» якобы были предоставлены преимущества для компаний ООО «Агропремиум», ООО «Проект-А», ООО «Сибтранском», ООО «Трейдеравис», ООО «Фабрика Гофрокартон» и ООО «Урал-Прод-Снаб». В частности, птицефабрика покупала у компаний сырье для комбикорма по завышенной цене, которая превышала рыночную на 44,5 млн руб., а готовую продукцию сбывала своим контрагентам по заниженным ценам, в результате чего птицефабрика недополучила 31,7 млн руб.

Предполагалась, что кроме оценки действий непосредственных руководителей предприятия следствие будет давать оценку и действиям совета директоров птицефабрики, который в то время возглавлял заместитель главы МУГИСО Александр Самбурский (сейчас назначен на должность и.о. министра природных ресурсов Оренбургской области). Примечательно, что за месяц до возбуждения уголовного дела МУГИСО подало иск к Александру Самбурскому и заместителю министра сельского хозяйства Дмитрию Дегтяреву (также входил в состав директоров птицефабрики) о признании незаконным их бездействия, в результате которого «Среднеуральская» не провела совершенствование механизмов управления и была обанкрочена.

По мнению экспертов, факт закрытия уголовного дела может помочь бывшим топ-менеджерам избежать субсидиарной ответственности по долгам предприятия. «В рамках расследования сотрудники МВД проводили следственные мероприятия, экспертизы, исследовали подозрительные сделки птицефабрики. Поэтому материалы расследования могут иметь значение для арбитражного суда при принятии решения о привлечении или об отказе в привлечении экс-руководителей “Среднеуральской” и МУГИСО к субсидиарной ответственности по ее долгам»,— пояснил адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Илья Красилов.

Игорь Лесовских