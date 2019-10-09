В Краснодаре осужден застройщик ЖК «Анит-Сити» Олег Георгизов

Сегодня, 9 октября, Советский районный суд Краснодара, приговорил застройщика ЖК «Анит-Сити» Олега Георгизова к семи годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. К условным срокам осуждены также подельники застройщика. В частности, по материалам прокуратуры и краевого суда, госпоже Горкавой назначено пять лет, Хаджимову- четыре года, Вечерне – три года, Антонину два года.

Строительство ЖК «Анит-Сити» (два 24-этажных жилых дома с коммерческими площадями) по улице Седина, 131 (квартал, ограниченный улицами Седина, Длинной, Коммунаров и Пашковской) началось в 2009 году. Ранее на этом месте находилась кондитерская фабрика «Анит». Строительство остановилось на второй литере, при этом первый жилой дом так и не был полностью готов. Обманутыми оказались более 300 дольщиков. По их информации, в настоящее время продано 100% квартир в первом доме, который до сих пор не введен в эксплуатацию, и около 50% — во втором, который, по данным одного из покупателей там квартир Андрея Швецова, якобы не имеет рабочей документации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», гендиректором ООО «Модуль-Инвест», осуществлявшего строительство, значится Олег Георгизов, а 100% доли в уставном капитале компании принадлежат Нине Олеговне Георгизовой. Господин Георгизов также является бенефициаром ООО «ЖЭУ Модуль» и ООО «Стройподрядчик-Юг».

Дмитрий Михеенко