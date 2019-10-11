У Димы Лузянина есть лекарство

4 октября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Липецк» мы рассказали историю шестилетнего Димы из Липецкой области. У него болезнь Вильсона — Коновалова — генетическое заболевание, при котором в организме накапливается медь, что приводит к тяжелым последствиям, в том числе циррозу печени. Спасти Диму можно только с помощью препарата триентин, но семье Лузяниных его стоимость не осилить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 384 896 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 4 октября 35 980 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», «России 1», ГТРК «Липецк», «Курск», «Нижний Новгород», «Орел», «Кузбасс», а также 167 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 25 детям на 24 061 540 руб.