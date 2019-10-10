Неестественный отбор

В рамках открывающегося сегодня предпоследнего окна, отведенного под матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года, сборная России должна сломать одну из своих традиций — если уж выходить на топ-турниры, то с трудом и через приключения. На сей раз никаких приключений, кажется, не может быть. Отрыв россиян, занимающих в своей группе второе место, от преследователей настолько велик, что высока вероятность того, что путевку на континентальное первенство они обеспечат себе уже сегодня — после матча в «Лужниках» с шотландцами. Вероятность того, что путевка будет у нашей сборной в кармане после воскресной гостевой игры с кипрской командой, близка к стопроцентной.

Эти два октябрьских матча для сборной России — действительно возможность во второй раз подряд под руководством тренера Станислава Черчесова сломать один из характерных для нее трендов. В прошлом году она впервые в своей истории на самом главном турнире — домашнем чемпионате мира — смогла выйти в play-off. Сейчас речь идет о традиции, связанной с выступлениями в отборе к топ-турнирам.

Их — мировых и континентальных первенств — у российской сборной было девять. И без приключений обошлись лишь три квалификации. Две состоялись еще в 1990-е: на чемпионат мира 1994 года и на чемпионат Европы 1996-го отечественная команда попала уверенно, не испытав в отборе почти никаких серьезных проблем. В третьем случае квалификации вообще не было. В финальную часть прошлогоднего чемпионата мира, вылившегося в триумфальный прорыв в четвертьфинал, сборная России вышла автоматически как хозяйка. Все без исключения остальные отборочные кампании нынешнего столетия складывались для нее тяжело. А все-таки проскочить некоторые из них сборной России помогали либо собственные подвиги, либо неожиданные, иногда — чудесные, осечки оппонентов (см. справку). Без жутких сложностей не обошелся даже отборочный цикл перед предыдущим чемпионатом Европы, хотя уже он прошел в «расширенном формате», здорово вроде бы понижающем конкурс: в финальной части играли не 16, как до французского первенства, а 24, то есть практически половина национальных команд, числящихся в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Как сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры Читать далее

В этом смысле отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года — счастливое исключение. Сборная России открыла его поражением от явного фаворита группы бельгийцев, но в следующих пяти турах, расставшись с привычкой время от времени спотыкаться на середняках и аутсайдерах, не допустила ни единой осечки в матчах против соперников, стоящих ниже нее в рейтинге,— казахстанцев, киприотов, санмаринцев и шотландцев.

К октябрьскому окну она подошла с запасом прочности, выглядящим железобетонным. На каждую из десяти отборочных групп выделено по две путевки, и за четыре тура до финиша квалификации сборная России занимает как раз второе — вслед за бельгийцами — место с 15 очками. При этом команды, которые располагаются за ней, преследователями можно назвать лишь условно. Преследование все же предполагает небольшое отставание. У сборных же Казахстана и Кипра, располагающихся на третьей и четвертой позициях, оно составляет восемь очков, у идущих пятыми шотландцев — девять.

Расклад кричит о том, что если после закрытия октябрьского окна российская команда формально еще не будет считаться участником чемпионата Европы, ряд матчей в рамках которого примет Санкт-Петербург, это будет что-то экстраординарное. Собственно, не будет ничего удивительного в том, если она обретет такой статус уже сегодня. Для этого нужно дождаться ничьей во встрече сборных Казахстана и Кипра (вполне реальный результат, учитывая ход цикла) и самой одолеть сборную Шотландии в «Лужниках», судя по динамике продажи билетов, при почти полных трибунах. А одолеть шотландцев — задача для сборной России в ее текущем состоянии не то чтобы из категории задач повышенной сложности. Ее соперники в этом цикле в целом выглядели невразумительно, успели уже совсем недавно, в сентябре, проиграть россиянам в Глазго. А еще про шотландцев надо знать, что игра на выезде им совсем не удается. В этой кампании они были жестоко биты в гостях со счетом 3:0 и бельгийцами, и неказистыми казахстанцами, а «карликовым» санмаринцам, чья оборона обычно похожа на решето с огромными дырками, забили всего два безответных гола.

Вчера про матч сборных России и Шотландии, кстати, много писали все крупные британские медиаресурсы — BBC, The Guardian. Только речь шла не про футбольный матч, а про игру в рамках регбийного Кубка мира, который продолжается в Японии: там элитные шотландцы разгромили неэлитных россиян — 61:0. Но в футболе актуальная расстановка сил совершенно иная.

Алексей Доспехов