Как сборная России в этом столетии отбиралась на топ-турниры

Первым топовым турниром в этом веке для сборной России стал чемпионат мира в Японии и Южной Корее в 2002 году. А пробилась она на него после довольно тяжелого отборочного турнира, в котором соперничала в группе с тремя крепкими сборными — словенской, швейцарской и югославской. За первое место (а только оно приносило прямую путевку в финальную часть, второе отправляло в стыковые матчи) со словенцами россияне, которых тренировал Олег Романцев, сражались вплоть до заключительного тура. Его обеспечила им победа над швейцарцами со счетом 4:0, одержанная благодаря хет-трику Владимира Бесчастных.

Отборочный цикл к чемпионату Европы 2004 года в Греции сборная России начала ударно, но за выигрышами у ирландцев и албанцев последовали поражения от албанской и грузинской команд и с колоссальным трудом добытая ничья в матче со швейцарцами, превратившая ее положение в критическое. На пике кризиса в отставку ушел наставник россиян Валерий Газзаев, а его сменщиком стал не имевший особого тренерского опыта Георгий Ярцев. Однако при нем сборная России выдала прекрасную концовку цикла. Она сыграла вничью в гостях с мощными ирландцами, а потом обыграла дома отлично смотревшихся швейцарцев, а также грузин, выкарабкавшись на вторую позицию. Она отправила россиян в стыковые матчи. В них им попалась сборная Уэльса, и после нулевой ничьей в московском матче именно валлийцы казались фаворитами пары. Но на выезде российская команда победила — 1:0 — благодаря голу защитника Вадима Евсеева, прославившегося хлесткой фразой с ключевым словом из трех букв, выкрикнутой прямо в телекамеру в миг триумфа.

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии был, может быть, самым удивительным с точки зрения сюжета в истории сборной России, которую впервые возглавлял зарубежный тренер — голландец Гус Хиддинк. Она не проваливалась, но и не показывала таких результатов, чтобы оторваться от кого-то из двух могучих конкурентов — англичан и хорватов (путевки приносили две верхние строчки в таблице). А после гостевого поражения — 0:3 — от сборной Англии за три тура до завершения турнира причин верить в российскую команду вообще вроде бы не осталось. Но в следующей встрече россияне одолели англичан дома — 2:1 — и оказались вперед них, хозяевами своей судьбы. Дальше — новый твист. Сборная России умудрилась проиграть потерявшим турнирную мотивацию израильтянам и перед заключительным туром опять отстала от англичан. И это была уже, складывалось ощущение, катастрофа. Сборная России финишировала в турнире не сулящим неприятностей матчем с «карликами» андоррцами. Но и англичан ждала не предвещавшая беды встреча: они принимали уже гарантировавших себе первое место хорватов, а хватало им ничьей. Развязка вышла удивительной. Сборная России скверно играла с андоррцами, но один гол Дмитрий Сычев им все-таки забил. А хорваты вышли на поле главного британского стадиона Wembley с отнюдь не товарищеским настроем и обыграли хозяев — 3:2. Сборная России вскочила на вторую строчку, поехала на австрийско-швейцарское первенство и на нем дошла до полуфинала, опередив в итоговой таблице хорватских спасителей. Та бронза до сих пор является высшим ее достижением.

В квалификации к польско-украинскому чемпионату Европы 2012 года уже с другим голландским тренером — Диком Адвокатом — сборная России стартовала не слишком удачно, потерпев во втором туре домашнее поражение от словаков. Но потом провалов она не допускала, а «отцепить» от борьбы за путевки словацких оппонентов ей помогли неожиданно разгромившие их армяне. В итоге за первое место — путевку в финальную часть без необходимости играть в стыковых матчах — с россиянами бились одни ирландцы. Обойти сборную России в финальном туре они могли, однако, исключительно при условии проигрыша лидера андоррцам на своем поле. Российская команда подарка преследователям не преподнесла, разнеся «карлика» — 6:0.

Отборочный турнир к чемпионату мира 2014 года в Бразилии сборная России с итальянским главным тренером Фабио Капелло провела по своим меркам очень ровно и сильно. Но все равно исход борьбы за первое место — за прямую путевку в финальную часть — решался для нее в последнем туре. Правда, к нему россияне подошли, имея запас прочности в борьбе с грандами-преследователями — португальцами. Им хватало и ничьей в гостевом матче с аутсайдером — сборной Азербайджана. Ничья — 1:1 — в итоге и вышла.

Отборочный турнир к укрупнившему формат чемпионату Европы 2016 года во Франции не намекал на грандиозные сложности для сборной России. От группы, на «группу смерти» явно не тянувшей, напрямую в финальную часть выходили две команды, третьей доставалась возможность просочиться туда через «стыки». Между тем, после того как позади были две трети цикла, положение сборной России, которую продолжал тренировать жаловавшийся на задержки зарплаты Фабио Капелло, выглядело настолько шатким, что под вопросом находилась даже третья позиция. Она дважды проиграла австрийцам, потеряла очки в матчах с молдаванами, шведами... Перед концовкой цикла Капелло в должности наставника сменил Леонид Слуцкий и вытянул команду из болота. Осенью 2015 года сборная России играла не то чтобы очень ярко, но очень эффективно. Четыре подряд победы — над шведами, лихтенштейнцами, молдаванами и черногорцами — принесли ей вторую, вслед за австрийцами, позицию. В «стыки» отправилась отставшая на два балла шведская команда.