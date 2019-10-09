Региональный центр фигурного катания построят на Парковом

Комиссия по землепользованию и застройке Перми сегодня поддержала заявление краевого УКСа о смене зон для трех участков общей площадью 1,8 га (ул. Шпальная), предназначенных под жилую застройку. Краевые власти собираются построить региональный центр по фигурному катанию (Дзержинский район) на 250 мест.

Ранее СМИ сообщали, что комплекс будет включать ледовое поле 30х60 м со зрительскими трибунами, двухэтажный административно-бытовой корпус с залом общефизической подготовки площадью 105 кв. м и залом хореографии площадью 135 кв. м. Примерная оценочная стоимость объекта составляет 300 млн руб. Спорткомплекс будет возводиться за счет средств краевого и федерального бюджетов.