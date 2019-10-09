Грузия потеряла $113 млн из-за запрета на полеты из России

Потери Грузии от запретов на полеты из России составили $113 млн, сообщила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью местному телеканалу Imedi.

По словам госпожи Квривишвили, в июле Грузия потеряла $57 млн, в августе — еще $56 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток составил 0,4%. Она отметила, что, несмотря на запрет полетов из России, доля Евросоюза в туриндустрии Грузии выросла. Госпожа Квривишвили добавила, что деятельность администрации туризма ориентирована в основном на европейские страны.

Напомним, 21 июня на фоне беспорядков в Грузии президент РФ Владимир Путин подписал запрет на перелеты с 8 июля российских авиакомпаний в эту страну. На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России также с 8 июля будут приостановлены.

О том, как российские авиакомпании требуют от правительства компенсации за запрет полетов в Грузию,— в материале “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».