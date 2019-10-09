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Борис Титов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

«Калининградский транзит» ищет обходы КоАП

Бизнес попросил облегчить таможенный контроль товаров из ЕАЭС

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ослабить контроль над таможенным транзитом товаров ЕАЭС, внеся правки в новый КоАП. Омбудсмен предлагает не считать нарушением весовые и количественные несоответствия товара при сохранности таможенных пломб — и отказаться от конфискации товара при таких нарушениях в принципе. Необходимость внесения изменений в КоАП в аппарате уполномоченного объясняют жалобами калининградского бизнеса, который оказался под избыточным контролем из-за географического положения,— на регион приходится значительная часть административных дел по таможенным нарушениям, большинство которых отменяется судом.


Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил курирующему разработку нового Кодекса об административных правонарушениях главе аппарата правительства Константину Чуйченко письмо (есть у “Ъ”) с предложением ослабить контроль над таможенным транзитом товаров из ЕАЭС — соответствующие правки предполагается учесть в новом КоАП, который должен заработать в 2021 году (см. “Ъ” от 11 июня). Основанием для упрощения таможенных процедур в аппарате уполномоченного называют проблему «калининградского транзита» — местный бизнес жалуется на избыточные таможенные процедуры (полный досмотр и взвешивание) при контроле товаров ЕАЭС, следующих в эксклав транзитом через третьи страны с территории России.

Основанием для таможенного контроля становится минимальное отклонение фактического веса товара от заявленного — при этом «лишний» по весу или грузовому месту товар таможня конфискует, не учитывая «объективные факторы отклонений» (погодные условия, погрешность весов, осадку транспортного средства и др.). Несоответствие заявленных весовых характеристик товаров не влечет ущерба государственным интересам в виде неуплаты таможенных платежей или занижения их размера, следует из письма. Так, «калининградский транзит» является «нарушением принципа единства экономического пространства», а сами калининградские предприниматели оказываются в неравных условиях по сравнению с остальным российским бизнесом. Большинство нарушений возникает из-за специфики оформления документов на товар, направляемый в Калининградскую область. Согласно данным таможенной статистики по региону, на него приходится 13% всех таможенных дел по административным правонарушениям, из них треть — из-за неверно указанного веса товара. Хотя большинство возбужденных таможенными органами дел по таким нарушениям прекращается, затраты на судебные разбирательства сопоставимы с санкциями, предусмотренными действующим КоАП, отмечают в аппарате.

Для решения проблемы «калининградского транзита» Борис Титов предлагает наказывать бизнес только при одновременном нарушении всех количественных характеристик (объем, количество и вес) — и только при нарушении средств идентификации грузов — их сохранности требует таможенный кодекс ЕАЭС, предусматривающий упрощенный механизм контроля над транзитными товарами союза. Областная таможня при этом указывает на возможность вывоза с территории Калининградской области под видом товаров ЕАЭС иностранной продукции, для которой в регионе действует льготный режим. Решить региональный вопрос иными способами у бизнеса пока не получается. «ФТС настаивает на формальном толковании закона: пока в КоАП не будут внесены поправки, учитывающие специфику товаров ЕАЭС, они вынуждены контролировать их наравне с иностранными»,— пояснила советник омбудсмена по вопросам таможенного регулирования Анастасия Чурсина. По ее мнению, снижение санкций на фоне высокой доли административных дел, возбуждаемых из-за технических ошибок, «выглядит оправданным».

Бизнес-омбудсмен также предлагает отказаться от конфискации товаров при выявлении таких нарушений, называя меру несоразмерной нарушению и препятствующей предпринимательской деятельности. В частности, предлагается расширить практику применения предупреждений, установив, что административное правонарушение считается впервые совершенным, если в течение года юрлицо не привлекалось к ответственности по тому же административному составу.

Диана Галиева


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