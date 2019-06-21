КоАП позвали в дорогу

Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей. В частности, количество составов дорожных правонарушений может существенно сократиться, оформление их на дороге будет упрощено. Вместе с тем полиция предлагает расширить полномочия инспекторов, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. Наиболее радикальное предложение касается практики назначения административных арестов — от них предложено вовсе отказаться.

Будущая редакция КоАП обсуждалась вчера в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Действующий кодекс, принятый 17 лет назад, большинство экспертов признали устаревшим. 10 июня правительство опубликовало концепцию нового КоАП (“Ъ” рассказывал об этом документе). До 1 марта 2020 года документ должен быть внесен в правительство, разработчиком является Минюст. Вступить в силу документ должен 1 января 2021 года.

806 (46%) составов действующего КоАП находятся в компетенции МВД. Полиция в 2018 году 140 млн раз привлекла граждан к ответственности, из них 131 млн — по линии ГИБДД (105 млн — штрафные постановления, вынесенные с помощью камер).

«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений»,— заявил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов. По его мнению, необходимо радикально сократить их число, оставив только «наиболее опасные». Необходимо сокращать «судейскую компетенцию», расширив при этом полномочия инспекторов ДПС, добавил он. Господин Газизов привел в пример судебных приставов, которые могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав (речь не идет об их лишении). «Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования»,— отметил Дмитрий Газизов. Напомним, решение о лишении водительских прав может вынести только суд.

Самое радикальное предложение, обнародованное Дмитрием Газизовым,— полный отказ от одного из наказаний, предусмотренных КоАП,— административного ареста. Полицейский сам охарактеризовал идею как «провокационную». По его словам, первый заместитель главы МВД Александр Горовой отреагировал на инициативу словами: «Мы не готовы к этому», статс-секретарь МВД Игорь Зубов — «Надо думать». Мест для содержания арестованных не хватает, пояснил Дмитрий Газизов: в России 222 спецприемника и 1,5 тыс. изоляторов, но они есть «не в каждом субъекте федерации и не в каждом районе». В 2018 году МВД потратило из бюджета 3,8 млрд руб. на содержание арестованных. Господин Газизов напомнил, что административный арест был введен в 1966 году в рамках борьбы с хулиганством, которая велась в то время в СССР. Он также отметил, что 70% сроков, назначаемых судами административных арестов, не превышают 1–3 суток. «Зачем это все? — удивляется чиновник.— Помимо всего прочего мы могли бы уйти от проигрышных позиций в Европейском суде по правам человека».

Представитель МВД также призвал пересмотреть принцип наказания юрлиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы (по аналогии с применяемыми ФАС). Это существенно должно повысить размер штрафных платежей.

«Это не простой вопрос: если мы сокращаем количество составов правонарушений, надо подумать, как мы будем обеспечивать соблюдение обязанностей,— отреагировал на выступление Дмитрия Газизова замначальника ГИБДД России Виктор Кузин.— Наверное, можно сократить число составов для юрлиц, оставив только самые серьезные». Господин Кузин также призвал к сокращению числа «субъектов правоприменения». Он напомнил, что МВД ранее уже передало по ведению дел полномочия ряду органов исполнительной власти (например, администрированием парковки в столице занимается Московская административная дорожная инспекция). Законопроект о передаче других полномочий в области дорожного движения внесен правительством в Госдуму еще в 2015 году, но так и не принят. «Могут быть перегибы на местах,— пояснил Владимир Кузин.— Поэтому мы всегда относимся к вопросу передачи полномочий осторожно. Ведь ответственность за принимаемые решения остается все равно за нами».

Профессор кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Борис Россинский подтвердил проблему, связанную с чрезмерной загрузкой судей административными делами. «На это уже обращают внимание на всех уровнях, и, конечно, в Верховном суде,— пояснил он.— Анализ практики показывает, что судьи, особенно мировые, завалены работой. К делам по административным нарушениям они относятся как к делам третьего, четвертого сорта. Есть более серьезные — уголовные, гражданские». При этом, отметил господин Россинский, в случае сокращения нагрузки на суды дополнительная нагрузка по рассмотрению правонарушений ляжет на сотрудников ГИБДД.

Иван Буранов