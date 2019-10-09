0,2 процента составило укрепление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2019 года, свидетельствует оценка Банка России. Повышение реального эффективного курса рубля, который рассчитывается к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции за второй квартал, оказалось минимальным квартальным показателем за год: к доллару он ослаб на 0,2%, но укрепился к евро на 0,6%. В результате с начала 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,5%, а в январе—сентябре в годовом выражении его укрепление составило 1,3% (на фоне ослабления на 0,8% год назад) против 0,7% девальвации в первом полугодии 2019 года.