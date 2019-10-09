Артиллерия Турции открыла огонь по позициям курдов на границе с Сирией

Турецкая армия открыла артиллерийский огонь по позициям курдов, входящим в «Силы демократической Сирии», в районе Рас-эль-Айн на северо-востоке сирийской республики, сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на своего корреспондента. О погибших или пострадавших в результате атаки не сообщается.

Накануне турецкие ВВС нанесли удары по штабу курдских формирований в районе Телль-Тавиль на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. О жертвах и пострадавших также не сообщалось.

Курдские формирования, по которым были нанесены авиаудары, входящие в СДС, поддерживаются США. В Анкаре формирования курдов считают террористическими.

Напомним, в конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае если Вашингтон будет затягивать с формированием зоны безопасности к востоку от Евфрата, о которой между странами была договоренность, то Анкара начнет военную операцию против курдов. В начале октября господин Эрдоган объявил о готовности начать военную операцию на территории к востоку от Евфрата. Вашингтон отказался от участия в совместной военной операции. Позже стало известно, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии.

О развитии конфликта в регионе — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».