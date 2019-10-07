СМИ сообщили об ударах ВВС Турции по курдам в Сирии

Турецкие ВВС нанесли удары по штабу курдских формирований на северо-востоке Сирии, сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen. Несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало военной операции в регионе и стягивание дополнительных турецких войск к границе Сирии.

По информации телеканала, авиаудары были нанесены по району Телль-Тавиль на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Курдские формирования, по которым были нанесены авиаудары, входят в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС) и поддерживаются США. В Анкаре формирования курдов считают террористическими.

Комментируя нанесенные авиаудары, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что действия турецких ВВС являются временной мерой, так как Анкара с уважением относится к территориальной целостности Сирии.

Напомним, в конце августа президент Турции заявил, что в случае если Вашингтон будет затягивать с формированием зоны безопасности к востоку от Евфрата, о которой между странами была договоренность, то Анкара начнет военную операцию против курдов. В начале октября господин Эрдоган объявил о готовности начать военную операцию на территории к востоку от Евфрата. Вашингтон отказался от участия в совместной военной операции. Позже стало известно, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии.

О развитии конфликта в регионе — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».