Дорог голос каждого

Центризбирком Башкирии опубликовал итоговые финансовые отчеты кандидатов на пост главы республики, участвовавших в выборах 8 сентября. Самая дорогая избирательная кампания была у врио главы региона, единоросса Радия Хабирова. Тем не менее она оказалась и одной из самых эффективных, если судить по цене полученного голоса. Штабу господина Хабирова он обошелся в 31,3 руб. — на треть дороже, чем в 2014 году его предшественнику Рустэму Хамитову. Дороже всего за полученные голоса заплатила юрист по делам обманутых дольщиков Зульфия Гайсина —по 118 руб. за каждый. По мнению политологов, можно говорить лишь об относительной эффективности избирательных кампаний в пересчете на стоимость голоса, так как в официальные отчеты кандидатов включаются не все расходы.

Как следует из итоговых финансовых отчетов кандидатов, опубликованных на сайте Центризбиркома Башкирии, восемь претендентов на пост главы региона, участвовавших в сентябрьских выборах, потратили на избирательную кампанию суммарно 76 млн руб. Самую дорогую кампанию, стоимостью 56 млн руб., провел единоросс Радий Хабиров. При этом голос каждого из 1,79 млн проголосовавших за него избирателей (82% пришедших на участки) обошелся всего в 31,3 млн руб.

Это второй по эффективности показатель после депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева, штабу которого каждый голос обошелся еще дешевле — в 31,15 руб. Депутат потратил на кампанию 3,09 млн руб., получив в день голосования 99,17 тыс. голосов, или 4,5%.

Самых больших инвестиций в расчете на один полученный голос потребовала избирательная кампания юриста по делам обманутых дольщиков Зульфии Гайсиной (шла от «Яблока»). Она потратила на агитацию и другие расходы, связанные с проведением выборов, 3,96 млн руб., то есть больше, чем господин Сухарев, а получила втрое меньше — 33,39 тыс. голосов, или 1,53%. Расходы на каждый полученный голос избирателя у госпожи Гайсиной, таким образом, составили 118,6 руб.

На втором месте по дороговизне стоимости голоса идет кандидат от «Справедливой России», депутат Курултая на постоянной основе Юрий Игнатьев. Кампания обошлась ему в 2,78 млн руб. За кандидата проголосовали 27 тыс. избирателей, или 1,23% от пришедших на участки. То есть за каждый голос штаб господина Игнатьева заплатил по 103,38 руб.

В 87 руб. обошелся каждый из 24 тыс. голосов (1,1%) президенту компании GTL, экс-владельцу уфимского банка «Восток» Рафису Кадырову, баллотировавшемуся от партии «Патриоты России». Кандидат потратил на кампанию 2,1 млн руб.

Глава башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин, потративший на выборы 5,75 млн руб. и получивший второй после Радия Хабирова результат (около 7%, или 151 тыс. голосов), заплатил за каждый голос 38,15 руб.

Еще двум кандидатам, не набравшим и 1% голосов, — блогеру, предпринимателю Владимиру Кобзеву и директору Фонда развития городских проектов Владимиру Барабашу голос каждого избирателя обошелся в 72 и 55 руб. соответственно. Как следует из отчетов кандидатов, господин Кобзев, который баллотировался от Российской партии пенсионеров за справедливость, потратил на выборы 1,27 млн руб., господин Барабаш (шел от «Гражданской силы») — 1,17 млн руб.

Ни одному из кандидатов не удалось повторить рекорд дешевизны голоса, который установил на выборах 2014 года экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Избирательная кампания тогда обошлась ему в 42 млн руб., каждый из 1,85 млн голосов (около 82%) — в 22,7 руб.

В финансовых отчетах нет полной информации о спонсорах избирательных кампаний кандидатов. Большую часть средств им выдавали выдвинувшие их партии. У Радия Хабирова в числе спонсоров упомянуто ОАО «Туймазытехуглерод». У Зульфии Гайсиной — рекламное агентство «Медиа транс» предпринимательницы Валерии Красноперовой. Рафис Кадыров финансировал кампанию сам, Владимир Барабаш — нес большую часть расходов своего штаба.

Зульфия Гайсина заявила „Ъ“, что несмотря на самую высокую стоимость голоса считает свою кампанию эффективной. «118 рублей за голос — совсем небольшая сумма, на мой взгляд. Я считаю, что выборы прошли с отличным результатом, поскольку мне пророчили только поддержку обманутых дольщиков, которых в республике около 10 тыс. человек, а по факту меня поддержало гораздо больше людей»,— отметила она.

По словам главы регионального исполкома «Единой России» Рустема Ахмадинурова, избирательная кампания Радия Хабирова получилась одной из самых дешевых на губернаторских выборах в России. «У других глав затраты превышают 100 руб. за голос»,— отметил он. Сравнивать стоимость голоса господина Хабирова и его предшественника партиец счел некорректным. Он отметил, что за прошедшие пять лет выросли расценки на услуги. Кроме того, не было задачи уменьшать расходы на каждый голос: «Гораздо важнее — довести позицию до избирателя».

Кстати, самому Рустему Ахмадинурову, который в сентябре баллотировался в депутаты Курултая (проходили в двух округах) и набрал в Комсомольском округе №16 около 25 тыс. голосов (65%), каждый голос обошелся в 40 руб. Победивший в Солнечном избирательном округе №9 единоросс, владелец сети магазинов «АиФ» Фарит Гиндуллин заплатил за голос каждого избирателя 15,9 руб.

На выборах в горсовет Уфы, которые также проходили по двум округам, траты победивших кандидатов на каждого привлеченного избирателя варьировались от 12,8 руб. у владельца строительной компании «Потенциал» Эдуарда Остапчука до 18,3 руб. у бывшего вице-мэра по строительству, генерального директора компании «Генстройтрест» Артура Хромца. Оба выдвигались от «Единой России».

Политолог Сергей Маркелов считает размеры избирательных фондов неполной информацией, чтобы высчитать цену каждого голоса. «Если разобраться, то может выясниться, что у Радия Хабирова затраты на каждый голос были самыми высокими, так как в предвыборный отпуск он не уходил, работал, и эта деятельность работала на его победу»,— отмечает эксперт.

Политолог Аббас Галлямов также отмечает, что размер избирательного фонда — лишь формальный показатель. «Во-первых, он не учитывает то, что тратится помимо избирательного фонда, а во-вторых, и это самое главное, совершенно не принимается во внимание административный ресурс, благодаря которому в таком регионе как Башкирия можно вообще ничего не потратить, и при этом выиграть», — заключил политолог.

Влада Шипилова