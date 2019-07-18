Бывших сотрудников ФСБ спасут от вербовки и похищения В Госдуму внесен законопроект, запрещающий им выезжать из России

Члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы внесли законопроект, согласно которому экс-сотрудники ФСБ не смогут покидать пределы России в течение пяти лет после увольнения. Депутаты мотивировали инициативу участившимися случаями задержания и привлечения к уголовной ответственности бывших сотрудников ведомства за рубежом «исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах».

В четверг на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, вводящий запрет бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения. Инициатива выдвинута группой депутатов «Единой России», членами комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым, Александром Хинштейном и Адальби Шхагошевым.

Господин Пискарев уточнил, что ограничения стоит применять только к тем странам, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-силовиков со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

На данный момент федеральный закон №114 «О порядке выезда из РФ и въезда» ограничивает право сотрудников службы безопасности на выезд за пределы РФ только в период, на который у них заключен контракт с ведомством. После увольнения запрет не действует за исключением случаев, когда экс-сотрудник осведомлен о сведениях особой важности или, уже согласно закону «О гостайне», имеет доступ к материалам под грифом «совершенно секретно».

Законопроект вносит в ст.15 ФЗ-114 дополнительный пункт 7.1: «Право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно ограничено в случаях, если он уволен с военной службы в органах федеральной службы безопасности,— до пяти лет со дня увольнения с военной службы». В пояснительной записке к законопроекту (.pdf) говорится, что принятие подобных мер требуется как для военнослужащих, так и гражданских лиц, так как «в последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах».

Конкретных примеров подобных ситуаций в документе не приведено, но один из авторов законопроекта Эрнест Валеев заявил “Ъ”, что «такие факты есть», и при работе над законопроектом авторы «опирались на сведения самой ФСБ».

Также депутат добавил, что именно пятилетний срок ограничения был выбран «по аналогии со сроком из закона о гостайне».

Инициативу поддержал первый зампред комитета Совета федерации по международным делам, генерал-майор ФСБ в запасе Владимир Джабаров. Он заявил “Ъ”, что «подобное практикуется во многих странах»: «Экс-сотрудники могут попадать в сложные ситуации или вообще становиться объектами вербовки». Тем не менее господин Джабаров предполагает, что законопроект доработают и «выделят конкретные группы, которым запретят выезд».

Экс-руководитель Управления правительственной информации РФ, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в разговоре с “Ъ” отметил, что в предложении депутатов есть определенная логика, но законопроект требует серьезной доработки. «Значительная часть людей, работающих в системе органов безопасности, вообще никаким образом не имеет доступа к тайной информации и никому не интересна»,— говорит господин Михайлов. Он предлагает точечно выделить группы риска, расширив их за пределы спецслужб. «Наши депутаты в известной степени также являются секретоносителями, и вообще они более привлекательны для провокаций за пределами РФ. Стоит включить в законопроект членов Совфеда и губернаторов, так как они — люди медийные»,— считает господин Михайлов.

Полина Ячменникова