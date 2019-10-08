Суд обязал «Эхо Москвы» опровергнуть слова Гудкова о главе подмосковного мусорного оператора

Арбитражный суд Москвы обязал радиостанцию «Эхо Москвы» удалить с сайта и Youtube-канала стенограмму и видеозапись интервью политика Геннадия Гудкова с высказываниями в адрес генерального директора компании «РТ-Инвест» (региональный оператор по обращению с отходами в Подмосковье, дочернее предприятие «Ростеха») Андрея Шипелова. Суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию господина Шипелова три фрагмента интервью политика, вышедшего в эфир в марте этого года. Господин Шипелов просил признать таковыми семь фрагментов, указывает «РИА Новости».

Ранее в компании «РТ-Инвест» пояснили, что претензии касаются мартовского интервью господина Гудкова в эфире радиостанции от 22 марта 2019 года. «Была озвучена ложная информация о строительстве современных заводов по термической переработке отходов в энергию Hitachi Zosen Inova в Московской области и Республике Татарстан»,— сказал представитель компании. Какая именно информация оказалась ложной, он не пояснил.

Суд также обязал «Эхо Москвы» опровергнуть ложные утверждения путем размещения на сайте и Youtube-канале радиостанции опровержения, включающего резолютивную часть решения суда, в которой приводятся эьти утверждения. Кроме того, были полностью удовлетворены денежные требования господина Шипелова — солидарно с радиостанции и господина Гудкова взыскано 15 тыс. руб. компенсации морального вреда и 350 тыс. руб. издержек в виде расходов на заключение специалиста. Ответчики заявили, что будут обжаловать решение суда.

Отметим, что господин Гудков ведет блог на сайте радиостанции, где регулярно публикует информацию о деятельности «РТ-Инвест» в области строительства мусоросжигательных заводов.

Ранее в Институте экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали ставку российских властей на сжигание отходов как способ решения проблемы утилизации мусора в стране. Ученые заявляют, что мусоросжигательные заводы, которые планируется построить в Подмосковье, используют «устаревшую трехступенчатую очистку». В «РТ-Инвесте» настаивают, что запуск четырех таких заводов в Московской области станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующиеся сфере обращения с отходами».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Ученые просят не дымить мусором».