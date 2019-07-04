Ученые просят не дымить мусором

В Институте экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали ставку российских властей на сжигание отходов как способ решения проблемы утилизации мусора в стране. Ученые заявляют, что мусоросжигательные заводы, которые планируется построить в Подмосковье, используют «устаревшую трехступенчатую очистку», в то время как в других странах этапов удаления опасных примесей намного больше. Кроме того, обращают внимание исследователи, такие предприятия, помимо того что не будут способствовать уменьшению мусора, еще и увеличат его токсичность. В «РТ-Инвесте» (оператор проекта по мусоросжиганию) настаивают, что запуск четырех таких заводов в Московской области станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующиеся сфере обращения с отходами».

Институт экологии НИУ ВШЭ по заданию Минприроды проанализировал эффективность решения «мусорной» проблемы в России с помощью строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ). В отчете (направлен первому замглавы Минприроды Денису Храмову) говорится, что процесс сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО) нельзя отнести к современному методу обращения с отходами: «при сравнении материальных балансов МСЗ общая масса вторичных отходов от деятельности завода составляет не менее 70% от массы поступающего на предприятие мусора».

Таким образом, обращают внимание ученые, сжигание приведет лишь к незначительному уменьшению объема отходов, в то время как «качество» мусора изменится в худшую сторону.

Дело в том, что при сжигании ТКО, которые чаще всего относят к четвертому и пятому классам опасности, образуется зола и шлак — их из-за образующихся диоксинов ВШЭ предлагает считать высокотоксичным мусором (первый класс).

Напомним, к 2022 году в Подмосковье планируется построить четыре МСЗ (каждый из объектов по плану обезвреживает 700 тыс. тонн отходов в год) в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Аналогичный завод мощностью 550 тыс. т планируется построить в Татарстане. Оператором проекта стали АГК-1 и АГК-2, контроль над которыми имеет АО «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха»). Партнером в проекте стал поставщик технологии мусоросжигания — японская Hitachi Zosen Inova. По планам подмосковных властей, четыре МСЗ и несколько «мусороперерабатывающих комплексов» покроют потребности региона в мощностях по обращению с отходами.

«Позиция о необходимости строительства дополнительных мощностей МСЗ не учитывает новых научных данных, которые указывают, что это путь в никуда,— считает директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

— Если старые европейские исследования показывали относительную безвредность мусоросжигания, то сейчас в Европе призывают отказываться от этого». Он приводит в пример коммюнике Еврокомиссии от 26 января 2017 года, где говорится о несовместимости развития вторичной переработки с поддержкой мусоросжигания. Так, в некоторых странах Евросоюза уже вводятся или повышаются налоги на сжигание, говорится в тексте коммюнике. Также осуществляется переход к ликвидации схем поддержки сжигания отходов и ввод моратория на строительство таких заводов. В письме также говорится, что в Нидерландах и Бельгии запрещено употребление молока, если в рацион животных входила растительность с территорий, прилегающих к МСЗ.

Кроме того, обращают внимание в ВШЭ, проекты мусоросжигательных заводов, которые собираются построить в Подмосковье, подразумевают «устаревшую» трехступенчатую систему очистки, «которая не обеспечивает необходимую очистку газов». В то время как поставщик технологии сжигания мусора на своих предприятиях за границей реализует пять-шесть степеней очистки.

Строительство мусоросжигательных заводов негативно воспринимается населением. Жители пытаются препятствовать строительству МСЗ в судах, а также выходят на митинги с требованием отказаться от сжигания мусора и предлагают «пойти по пути» раздельного сбора и переработки отходов.

Против планов по строительству МСЗ выступали и российские экологические организации. Так, «Гринпис России», движения «Раздельный сбор» и ЭКА ранее создали коалицию против строительства МСЗ.

В «РТ-Инвесте» настаивают, что запуск четырех МСЗ в Подмосковье станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующейся сфере обращения с отходами». Там также заявляют, что дымовые газы на заводах будут сжигаться при температуре 1260°С не менее 2 секунд: диоксины будут распадаться с образованием на выходе диоксида углерода, воды и хлористого водорода. После этого концентрации этих веществ будут снижаться и обезвреживаться на следующих этапах очистки, добавляют в компании. При этом аргумент общественников, что в мире эксплуатируются заводы с большим количеством ступеней очистки, в «РТ-Инвесте» объясняют тем, что на таких предприятиях «в котле температура сжигания всего 850°С», что не позволяет полностью уничтожить вредные вещества. В Минприроды не ответили на просьбу “Ъ” оценить выводы экспертов из НИУ ВШЭ.

Анна Васильева