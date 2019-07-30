Глава подмосковного мусорного оператора подал в суд на Геннадия Гудкова и «Эхо Москвы»

Гендиректор компании «РТ-Инвест» (региональный оператор по обращению с отходами в Подмосковье, дочернее предприятие «Ростеха») Андрей Шипелов подал в суд на политика Геннадия Гудкова и радиостанцию «Эхо Москвы». Согласно картотеке арбитражных дел, исковое заявление о защите деловой репутации от господина Шипелова было получено 21 июня. Арбитражный суд города Москвы назначил судебное разбирательство на 20 августа. Информация о сумме требований не опубликована.

В компании «РТ-Инвест» пояснили RNS, что претензии касаются мартовского интервью господина Гудкова в эфире радиостанции от 22 марта 2019 года. «Была озвучена ложная информация о строительстве современных заводов по термической переработке отходов в энергию Hitachi Zosen Inova в Московской области и Республике Татарстан»,— сказал представитель компании. Какая именно информация оказалась ложной, он не пояснил.

Отметим, что Геннадий Гудков ведет блог на сайте радиостанции, где регулярно публикует информацию о деятельности «РТ-Инвест» в области строительства мусоросжигательных заводов. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что ему известно о судебном иске, вопросом уже занимают юристы радиостанции.

Ранее в Институте экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали ставку российских властей на сжигание отходов как способ решения проблемы утилизации мусора в стране. Ученые заявляют, что мусоросжигательные заводы, которые планируется построить в Подмосковье, используют «устаревшую трехступенчатую очистку». В «РТ-Инвесте» настаивают, что запуск четырех таких заводов в Московской области станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующиеся сфере обращения с отходами».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Ученые просят не дымить мусором».