Физики не шутят

В Нижнем Новогороде два десятка сотрудников Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН) вышли на пикет с требованием отказаться от региональных коэффициентов при распределении средств федерального бюджета на поддержку науки. Они считают, что имеющаяся диспропорция ставит столичных ученых в выигрышную позицию по сравнению с их коллегами в регионах и это приводит к оттоку кадров из периферийных подразделений РАН. Похожие акции провели ученые еще в ряде городов, в том числе в Казани. Инициатива о пересмотре правил финансирования научных разработок уже доведена до президента РАН Александра Сергеева, который пообещал принять все возможные меры для ликвидации диспропорции.

В Нижнем Новгороде сотрудники ИПФ РАН провели пикет в надежде привлечь внимание к существующей диспропорции при распределении федеральных средств на научные исследования между Москвой, Санкт-Петербургом и остальными регионами. Акция прошла на улице 40 лет Победы в жилом микрорайоне Щербинки на окраине Нижнего Новгорода. Ученые хотели провести пикет в центре города у входа в институт, но администрация города отказала, сославшись на требования норм безопасности. По данным ИПФ РАН, аналогичные публичные акции прошли во Владивостоке, Новосибирске, Томске, Казани и других российских городах.

По словам руководителя региональной профсоюзной организации работников РАН Вячеслава Вдовина, диспропорция сложилась в результате «не совсем адекватного» исполнения указа президента №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В соответствии с этим указом к 2018 году заработная плата научных работников должна была составлять до 200% от средней заработной платы по региону.

В нижегородском отделении всероссийского профсоюза работников РАН отмечают, что в результате реализации указа величина заработной платы научных сотрудников, одинаковой квалификации и выполняющих в рамках государственного задания идентичную работу, стала отличаться в несколько раз от региона к региону.

Ссылаясь на данные Росстата, в профсоюзе подсчитали, что средняя заработная плата научных сотрудников в Москве составляет более 131 тыс. руб., в Нижегородской области — 62,38 тыс. руб., в Ивановской области — 44,5 тыс. руб. «Президент нигде не предписывает платить региональным ученым в два раза меньше московских. Но в итоге мы оказались в ситуации, когда средняя сумма, выделяемая из бюджета на поддержку нижегородских ученых-исследователей из федерального бюджета, в год равна 1 млн руб., тогда как в Москве она составляет 2 млн руб.»,— пояснил господин Вдовин.

Замдиректора ИПФ РАН по научной работе Михаил Глявин считает, что указ о привязке зарплаты ученых к средней зарплате по их региону противоречит Конституции РФ, где написано, что «за равный труд люди должны получать равную зарплату»:

«Сейчас же складывается ситуация, когда многие ученые начинают поглядывать в сторону высокообеспеченных городов, изъявляя желание уехать туда поработать на год-два, но не факт, что они вернутся»,— говорит он.

Кроме того, ученые опасаются предстоящей реформы Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), в результате которой он может войти в состав Российского научного фонда и прекратит выдавать гранты. «РФФИ — чрезвычайно удобный инструмент для получения средств, особенно для молодых ученых. Если сейчас РФФИ упакуют под РНФ, который является более тяжелой формой и не всем по зубам, многие молодые исследователи могут понести серьезные финансовые потери. Поэтому мы выражаем свое несогласие с реформой РФФИ, проводимой без обсуждения с научным сообществом»,— заявил Вячеслав Вдовин.

Сотрудники ИПФ РАН считают, что недостаток финансирования региональных исследовательских центров приводит к тому, что поднятые в провинции научные темы перехватываются более «богатыми» московскими коллегами.

Они также обратили внимание на то, что при неравномерном финансировании отток научных кадров начинается уже на уровне выпускников школ: все больше перспективных абитуриентов с высоким баллом по ЕГЭ рассматривают для поступления московские вузы с перспективой дальнейшего трудоустройства в столице. Аналогичным образом поступают и школьники, после девятого класса выбирающие для дальнейшего обучения московские лицеи.

По мнению нижегородских ученых, на федеральном уровне должен быть обеспечен средний уровень зарплаты либо средний уровень надбавки, единый для всех научных организаций, который каждый из институтов сможет индивидуально увеличивать за счет собственных грантов.

Вячеслав Вдовин сообщил, что обсудил ситуацию с президентом РАН Александром Сергеевым. В итоге в решение общего собрания РАН был внесен пункт о том, что академия примет все возможные меры для ликвидации региональной диспропорции. Михаил Глявин добавил, что «московское лобби» сопротивляется: «Их существующая ситуация полностью устраивает. Но несколько дней назад были опубликованы итоги опроса, насколько академики и ученые удовлетворены ходом реформ: Дальневосточное и Уральское отделения РАН подавляющим большинством голосов выразили неприятие произошедших за последние годы изменений. Я очень надеюсь, что эта негативная реакция двух нецентральных отделений академии даст Александру Сергееву возможность дополнительного давления на людей, которые не хотят менять ситуацию».

Сотрудники Казанского научного центра РАН в понедельник провели серию одиночных пикетов с требованием повысить заработную плату согласно указу президента Владимира Путина. В акции на площади Свободы у здания правительства Татарстана приняли участие работники Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова, Физико-технического института им. Е. К. Завойского, Института биохимии и биофизики, Института механики и машиностроения. Участники пикета держали в руках плакаты: «Требуем устранить региональную дискриминацию в оплате ученых», «Работающий человек не должен быть бедным». Как рассказала “Ъ” председатель объединенного профкома Казанского центра РАН Людмила Шарапова, зарплата научных сотрудников, согласно указу главы государства, должна была достичь 200% от средней заработной платы по региону — для Татарстана это около 68 тыс. руб. Однако в реальности научные сотрудники получают 15–30 тыс. руб., а лаборанты 11–13 тыс. руб., заявила госпожа Шарапова. По ее словам, если «не будет каких-либо подвижек», акция протеста будет продолжена. Она уточнила, что требования Казанского центра адресуются прежде всего Министерству науки и высшего образования РФ.

Отметим, что на низкие зарплаты жалуются и сотрудники Академии наук Татарстана. Ранее они обратились с письмом к президенту республики Рустаму Минниханову. В аппарате господина Минниханова заявили, что изучают этот вопрос.

Андрей Репин, Нижний Новгород; Кирилл Антонов, Казань