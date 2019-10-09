Коммунисту указали на поведение

Саратовское областное отделение КПРФ исключило из партии депутата саратовской городской думы Дмитрия Сорокина. Решение было принято на пленуме обкома и объясняется тем, что «поведение и поступки» господина Сорокина «не совместимы с требованиями устава партии». Дмитрий Сорокин заявил, что уже давно разошелся с саратовскими коммунистами в идеологических взглядах, однако не исключил возможности обжаловать решение пленума. Эксперты приходят к выводу, что КПРФ не нуждается в людях, игнорирующих партийные интересы.

Депутат саратовской городской думы Дмитрий Сорокин исключен из КПРФ.Решение было принято еще в минувшие выходные на пленуме областного отделения партии, однако опубликовано было только ­вчера.

Как сообщили в компартии, при рассмотрении персонального дела господина Сорокина было решено «считать поведение и поступки, совершенные Дмитрием Сорокиным, несовместимыми с требованиями п. 2.4 Устава КПРФ и его пребыванием в Коммунистической партии Российской Федерации». В соответствии с этим пунктом члены КПРФ обязаны в том числе соблюдать партийный устав, способствовать укреплению авторитета партии, выполнять решения всех вышестоящих органов партии, беречь ее репутацию, регулярно уплачивать членские взносы.

Ранее господин Сорокин на своем личном сайте «Голос совести» обвинил депутата Государственной думы Ольгу Алимову в развале областного отделения партии, «расцвете внутрипартийной «антизюгановщины» и неотроцкизма, очковтирательстве» руководству партии, неприкрытом фаворитизме», предательстве коммуниста Антона Сорокина», который приходится Дмитрию Сорокину сыном.

Как писал „Ъ“, в июне этого года Антон Сорокин, который также является членом КПРФ и членом УИК с правом решающего голоса, был задержан в Волгограде по подозрению в незаконном обороте наркотиков, совершенном им якобы в составе группы лиц. Сын депутата был помещен в СИЗО. В начале августа постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него было отменено, однако спустя неделю дело снова возбудили. Дмитрий Сорокин заявил, что уголовное преследование его сына является политически мотивированным и инициировано неким «ночным губернатором» за отказ Сорокина-старшего участвовать в кампании по дискредитации губернатора области Валерия Радаева. Кто подразумевается под «ночным губернатором», Дмитрий Сорокин ни разу публично не говорил. Ряд саратовских СМИ предположили, что речь может идти о депутате саратовской облдумы единороссе Сергее Курихине.

Ольга Алимова на пресс-конференции в июле сказала, что считает дело в отношении Антона Сорокина «чисто уголовным».

Дмитрий Сорокин сказал „Ъ“, что раскол между ним и партией наметился еще несколько лет назад и с уголовным делом в отношении его сына не связан. «С 2007 года партия ведет борьбу с неотроцкизмом, о чем неоднократно говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Я в партии с 2005 года и вступал в ряды „зюгановцев“. Но сейчас в партии идет борьба за „трон“. В борьбу активно включился и Валерий Рашкин (депутат Государственной думы РФ, в 1993–2011 годах — первый секретарь обкома. — „Ъ“). Я отлично знаю, кто это такой, и я принадлежу к его оппонентам по идеологической линии»,— отметил Дмитрий Сорокин. Саратовский обком КПРФ, по его словам, поддерживает господина Рашкина.

Господин Сорокин не исключил, что будет обжаловать исключение из партии. «Все было проведено волюнтаристским путем, второпях. Но даже если мне не удастся оспорить это решение, я имею право через год вновь вступить в ряды КПРФ»,— подытожил депутат, отметив, что после исключения «он был и останется единственным в гордуме коммунистом». Дмитрий Сорокин был избран в саратовскую гордуму на дополнительных выборах в сентябре 2018 года по избирательному одномандатному округу № 7. После исключения из партии он остается депутатом.

Политолог Александр Пантелеев предположил, что Дмитрий Сорокин «наигрался в политику» и не будет обжаловать свое исключение. «Рашкин или Зюганов — человеку статуса и возраста Сорокина (депутату 50 лет. — „Ъ“) должно быть все равно. У них примерно одна и та же лексика, примерно одни и те же подходы, а КПРФ продолжает оставаться „карманной оппозицией“, какой она уже является давно»,— считает политолог.

Политолог Дмитрий Олейник отметил, что Дмитрий Сорокин пришел в КПРФ, когда партия была в жесткой оппозиции и практически не имела фракций. «Тогда был спрос на активистов, способных организовывать протестные акции, концентрировать недовольство по любому поводу. Сегодня времена меняются. На региональном уровне партия стала второй политической силой и нужда в горлопанах-главарях, нередко игнорирующих партийные интересы, отпадает. Нужны люди, способные системно работать в команде и подчиненные жесткой партийной дисциплине, таких, как Дмитрий Сорокин, в партии будет оставаться все меньше, и это объективный процесс»,— полагает господин Олейник.

Марина Ковалева