Коммуниста удалили из «закладок»

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении коммуниста Антона Сорокина, которого заподозрили в покушении на незаконный оборот наркотических средств, отменено. Такое решение принял руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов. Он усмотрел нарушение уголовно-процессуального законодательства при возбуждении дела. Оно возвращено следствию для проведения дополнительной проверки в 30-дневный срок. Правозащитники считают данный акт «шагом в сторону охраны прав конкретного человека и гражданского общества в целом».



СУ СК по Волгоградской области отменило постановление от 19 июня этого года о возбуждении уголовного дела в отношении сына депутата Саратовской городской думы от КПРФ Дмитрия Сорокина Антона Сорокина, который также является членом компартии. Соответствующий документ подписал руководитель управления Василий Семенов.

В постановлении за подписью господина Семенова указано, что материалы возвращены старшему следователю КравцовуМ.В. «для проведения дополнительной проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения». Срок дополнительной проверки — 30 дней.

В документе содержится информация, что в отношении Антона Сорокина, который является действующим членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №48 Заводского района Саратова, должен применяться особый порядок производства по уголовным делам. Дело должно возбуждаться руководителем следственного органа СК субъекта Федерации. В данном случае оно было заведено старшим следователем по особо важным делам отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД по Волгограду, что является нарушением Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, господина Сорокина заподозрили в покушении на незаконный оборот наркотических средств «бесконтактным способом» (с помощью закладок) (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Он был задержан 14 июня этого года в Волгоградской области. Как сообщало региональное ГУ МВД, во время задержания у троих подозреваемых обнаружили 71 разовую дозу наркотика для дальнейшего сбыта. МВД считает, что каждый из участников группы успевал подготовить до 30 «закладок» в день.

Дмитрий Сорокин напомнил, что он и сторонники его сына изначально заявляли «о незаконности этого уголовного дела», и объявил голодовку в знак протеста. Он связал уголовное преследование сына со своим отказом заниматься дискредитацией губернатора Саратовской области Валерия Радаева. По его словам, в начале июня у него состоялась встреча с представителем некоего саратовского бизнесмена и политика, «которого все знают как «ночного губернатора»«. Его имя коммунист назвать отказался.

«От его лица мне было сделано „коммерческое“ предложение: за солидное вознаграждение, используя мой информационный, политический и протестный потенциал, я должен был способствовать „свержению“ губернатора Валерия Радаева и ослаблению влияния на Саратовскую область председателя ГД ФС РФ Вячеслава Володина. Планируемый период работы — четыре месяца начиная с июля. Оплата — 1 млн руб., частями по 250 тыс. руб. ежемесячно. В случае досрочной отставки Валерия Радаева выплачивалась бы вся сумма полностью как премия. Информационная поддержка через СМИ и интернет, финансирование протестных акций — по отдельной статье, по согласованию»,— уточнил господин Сорокин и добавил, что за отдельную плату он якобы должен был пойти самовыдвиженцем на дополнительных выборах 8 сентября депутата Саратовской областной думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу №2 и работать против кандидата по этому округу от «Единой России» Татьяны Ерохиной.

По словам господина Сорокина, его сына задержали после отказа от этого предложения.

Коммунист намерен продолжить борьбу за отмену остальных незаконных, по его мнению, действий со стороны правоохранительных и судебных органов Волгоградской области в отношении Антона Сорокина. «Антон не признает за собой никакой вины и намерен бороться до конца при любых обстоятельствах»,— отметил он и просит общественность и медиа «включиться в борьбу против полицейского беспредела».

Руководитель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин уверен, что отмену возбужденного с нарушением УПК уголовного дела можно назвать шагом в сторону охраны прав конкретного человека и гражданского общества в целом. «Это, конечно, частный случай. Однако возбуждение уголовного дела неуполномоченным, как в данном случае, органом является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства. И действия вышестоящего органа являются в буквальном смысле восстановлением справедливости»,— считает правозащитник.

Марина Ковалева