От депутата повеяло голодом

Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин (КПРФ) начал бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного, по его мнению, уголовного преследования его сына. Антона Сорокина, также члена компартии, обвиняют в попытке сбыта наркотиков, он был задержан 14 июня в Волгограде и сейчас находится под арестом. Дмитрий Сорокин утверждает, что сын стал жертвой провокации за отказ депутата заниматься дискредитацией саратовского губернатора Валерия ­Радаева.

Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин выступил с заявлением о незаконном возбуждении уголовного дела в отношении его сына Антона Сорокина. Последнего, по словам депутата, обвиняют в покушении на распространение наркотических средств.

Антона Сорокина задержали 14 июня этого года в Волгограде с партией запрещенных веществ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, следствие считает, что пятеро мужчин и одна женщина сбывали наркотики «бесконтактным способом». Так называемые «закладки» они, как считают в полиции, изготавливали в Волгограде, Волжском и Городищенском районах Волгоградской области. При задержании у троих подозреваемых при личном досмотре была обнаружена 71 подготовленная к дальнейшему сбыту разовая доза наркотика. Следствие считает, что каждый из участников группы успевал подготовить до 30 «закладок» в день. «В общей сложности полицейскими было изъято около 0,5 килограмма смеси, содержащей производное Nметилэфедрона, что является крупным размером»,— пояснили в региональном ГУ МВД.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Антон Сорокин является членом КПРФ, членом УИК № 48 с правом решающего голоса от КПРФ.

Дмитрий Сорокин убежден, что его сын невиновен и «стал заказной жертвой проведенной при помощи провокаторов операции саратовских и волгоградских подразделений спецслужб» и до сих пор подвергается «физическим и психологическим пыткам, издевательствам и угрозам расправы вплоть до физического уничтожения с инсценировкой самоубийства». Также, по словам саратовского депутата, Антона Сорокина заставляли оговаривать себя под видеозапись, подписывать признательные показания, отказываться от мед­освидетельствования, услуг адвоката, права на телефонный звонок. 19 июня Антону Сорокину было предъявлено обвинение, 21 июня его арестовали и поместили в СИЗО № 5 города Ленинска Волгоградской области.

Дмитрий Сорокин связывает уголовное дело в отношении сына со своим отказом заниматься дискредитацией губернатора Саратовской области Валерия Радаева. По его словам, в начале июня у него состоялась встреча с представителем некоего саратовского бизнесмена и политика, «которого все знают как „ночного губернатора“».

«От его лица мне было сделано „коммерческое“ предложение: за солидное вознаграждение, используя мой информационный, политический и протестный потенциал, я должен был способствовать „свержению“ губернатора Валерия Радаева и ослаблению влияния на Саратовскую область председателя ГД ФС РФ Вячеслава Володина. Планируемый период работы — четыре месяца, начиная с июля. Оплата — 1 млн руб., частями по 250 тыс. руб. ежемесячно. В случае досрочной отставки Валерия Радаева выплачивалась бы вся сумма полностью как премия. Информационная поддержка через СМИ и интернет, финансирование протестных акций — по отдельной статье, по согласованию»,— заявил господин Сорокин. Также за отдельную плату он якобы должен был пойти самовыдвиженцем на дополнительных выборах 8 сентября депутата Саратовской областной думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 и работать против кандидата по этому округу от «Единой России» Татьяны Ерохиной.

Дмитрий Сорокин утверждает, что отказался этим заниматься, заявив, что не намерен участвовать в «интригах и разборках ­олигархов».

«События, произошедшие с моим сыном после этого разговора, обвинение его в совершении тягчайшего преступления, для меня сейчас складываются в логическую цепь воздействия на меня одной из „башен Кремля“ с целью опорочить и наказать меня одновременно, вывести из „политической игры“ раз и навсегда, сделать „токсичным“ и „нерукопожатным“, дискредитировать как депутата и коммуниста»,— говорится в распространенном депутатом в СМИ ­заявлении.

Дмитрий Сорокин отказался говорить „Ъ“, с кем у него был разговор и кого конкретно он имеет в виду под «ночным губернатором», объясняя это тем, что обнародование имени может стать проблемой для него и ухудшить положение его сына. При этом депутат сказал, что в понедельник вечером ему позвонил депутат Саратовской областной думы единоросс Сергей Курихин и поинтересовался, не его ли он имел в виду. «Я сказал, что если при фразе „ночной губернатор“ звонят ему, то это не мои проблемы. К тому же я не исключаю, что это вообще могла быть провокация и посредник из собственных соображений прикрылся чужим именем»,— отметил ­депутат.

Дмитрий Сорокин допустил, что аналогичные предложения могли поступать и другим саратовским депутатам, в том числе от КПРФ. «У меня нет доказательств, но ряд депутатов явно работают в этом ключе. Возможно, они альтруисты, но если сверить их декларации с тем, как они живут, можно сделать некоторые выводы»,— заявил „Ъ“ господин Сорокин.

Поговорить с депутатом областной думы Сергеем Курихиным „Ъ“ вчера не удалось, в его приемной не смогли связать с ­парламентарием.

Дмитрий Сорокин утверждает, что намерен продолжать бессрочную голодовку, пока не добьется хотя бы домашнего ареста для своего сына.

Политолог Александр Пантелеев считает, что оснований для критики губернатора Валерия Радаева достаточно и привлекать кого-либо, чтобы делать это за деньги, нет причин. «Думаю, это такой способ защитить сына, не более того»,— считает господин ­Пантелеев.

Сергей Петунин