От депутата повеяло голодом

Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин (КПРФ) начал бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного, по его мнению, уголовного преследования его сына. Антона Сорокина, также члена компартии, обвиняют в попытке сбыта наркотиков, он был задержан 14 июня в Волгограде и сейчас находится под арестом. Дмитрий Сорокин утверждает, что сын стал жертвой провокации за отказ депутата заниматься дискредитацией саратовского губернатора Валерия Радаева.
Депутат Саратовской городской думы Дмитрий Сорокин выступил с заявлением о незаконном возбуждении уголовного дела в отношении его сына Антона Сорокина. Последнего, по словам депутата, обвиняют в покушении на распространение наркотических средств.
Антона Сорокина задержали 14 июня этого года в Волгограде с партией запрещенных веществ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, следствие считает, что пятеро мужчин и одна женщина сбывали наркотики «бесконтактным способом». Так называемые «закладки» они, как считают в полиции, изготавливали в Волгограде, Волжском и Городищенском районах Волгоградской области. При задержании у троих подозреваемых при личном досмотре была обнаружена 71 подготовленная к дальнейшему сбыту разовая доза наркотика. Следствие считает, что каждый из участников группы успевал подготовить до 30 «закладок» в день. «В общей сложности полицейскими было изъято около 0,5 килограмма смеси, содержащей производное Nметилэфедрона, что является крупным размером»,— пояснили в региональном ГУ МВД.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Антон Сорокин является членом КПРФ, членом УИК № 48 с правом решающего голоса от КПРФ.
Дмитрий Сорокин убежден, что его сын невиновен и «стал заказной жертвой проведенной при помощи провокаторов операции саратовских и волгоградских подразделений спецслужб» и до сих пор подвергается «физическим и психологическим пыткам, издевательствам и угрозам расправы вплоть до физического уничтожения с инсценировкой самоубийства». Также, по словам саратовского депутата, Антона Сорокина заставляли оговаривать себя под видеозапись, подписывать признательные показания, отказываться от медосвидетельствования, услуг адвоката, права на телефонный звонок. 19 июня Антону Сорокину было предъявлено обвинение, 21 июня его арестовали и поместили в СИЗО № 5 города Ленинска Волгоградской области.
Дмитрий Сорокин связывает уголовное дело в отношении сына со своим отказом заниматься дискредитацией губернатора Саратовской области Валерия Радаева. По его словам, в начале июня у него состоялась встреча с представителем некоего саратовского бизнесмена и политика, «которого все знают как „ночного губернатора“».
«От его лица мне было сделано „коммерческое“ предложение: за солидное вознаграждение, используя мой информационный, политический и протестный потенциал, я должен был способствовать „свержению“ губернатора Валерия Радаева и ослаблению влияния на Саратовскую область председателя ГД ФС РФ Вячеслава Володина. Планируемый период работы — четыре месяца, начиная с июля. Оплата — 1 млн руб., частями по 250 тыс. руб. ежемесячно. В случае досрочной отставки Валерия Радаева выплачивалась бы вся сумма полностью как премия. Информационная поддержка через СМИ и интернет, финансирование протестных акций — по отдельной статье, по согласованию»,— заявил господин Сорокин. Также за отдельную плату он якобы должен был пойти самовыдвиженцем на дополнительных выборах 8 сентября депутата Саратовской областной думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 и работать против кандидата по этому округу от «Единой России» Татьяны Ерохиной.
Дмитрий Сорокин утверждает, что отказался этим заниматься, заявив, что не намерен участвовать в «интригах и разборках олигархов».
«События, произошедшие с моим сыном после этого разговора, обвинение его в совершении тягчайшего преступления, для меня сейчас складываются в логическую цепь воздействия на меня одной из „башен Кремля“ с целью опорочить и наказать меня одновременно, вывести из „политической игры“ раз и навсегда, сделать „токсичным“ и „нерукопожатным“, дискредитировать как депутата и коммуниста»,— говорится в распространенном депутатом в СМИ заявлении.
Дмитрий Сорокин отказался говорить „Ъ“, с кем у него был разговор и кого конкретно он имеет в виду под «ночным губернатором», объясняя это тем, что обнародование имени может стать проблемой для него и ухудшить положение его сына. При этом депутат сказал, что в понедельник вечером ему позвонил депутат Саратовской областной думы единоросс Сергей Курихин и поинтересовался, не его ли он имел в виду. «Я сказал, что если при фразе „ночной губернатор“ звонят ему, то это не мои проблемы. К тому же я не исключаю, что это вообще могла быть провокация и посредник из собственных соображений прикрылся чужим именем»,— отметил депутат.
Дмитрий Сорокин допустил, что аналогичные предложения могли поступать и другим саратовским депутатам, в том числе от КПРФ. «У меня нет доказательств, но ряд депутатов явно работают в этом ключе. Возможно, они альтруисты, но если сверить их декларации с тем, как они живут, можно сделать некоторые выводы»,— заявил „Ъ“ господин Сорокин.
Поговорить с депутатом областной думы Сергеем Курихиным „Ъ“ вчера не удалось, в его приемной не смогли связать с парламентарием.
Дмитрий Сорокин утверждает, что намерен продолжать бессрочную голодовку, пока не добьется хотя бы домашнего ареста для своего сына.
Политолог Александр Пантелеев считает, что оснований для критики губернатора Валерия Радаева достаточно и привлекать кого-либо, чтобы делать это за деньги, нет причин. «Думаю, это такой способ защитить сына, не более того»,— считает господин Пантелеев.