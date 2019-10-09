УК «Центр» сместили к краю

В крупнейшей управляющей компании региона — сызранском ООО УК «Центр» по решению суда начался предварительный этап перед банкротством — процедура наблюдения. По данным сайта министерства ЖКХ, под управлением «Центра» находятся 1319 многоквартирных домов. Крупнейшая самарская УК — ООО «ЖКС» управляет 1243 домами. Обе организации находятся в рейтинге худших управляющих организаций области по объему выписанных областной ГЖИ штрафов. Банкротство крупнейших управляющий компаний — привычная ситуация для Самарской области. Несколько лет назад признаны несостоятельными некогда крупнейшие УК ООО «Васко» и ООО «Альтернатива». Основная часть их домов перешли под контроль вновь созданных УК.

Арбитражный суд Самарской области ввел в крупнейшей управляющей компании Самарской области — сызранском ООО УК «Центр» — процедуру наблюдения. Предварительный этап банкротства представляет собой анализ финансового состояния должника и меры по сохранению его имущества. С иском о банкротстве управляющей компании Сызрани в апреле этого года в суд обратился бывший внешний управляющий единого поставщика тепла МУП «ЖЭС» Наталья Гасанова. Сам «ЖЭС» также находится в процедуре банкротства из-за долга перед поставщиками ресурсом порядка 1 млрд руб. На момент подачи иска ПАО «Т плюс» он составлял около 700 млн руб.

Судя по информации в электронной картотеке суда, долг «Центра» перед МУПом составляет 27 млн руб. В рамках разбирательства между «ЖЭСом» и администрацией Сызрани в ФАС России представители «Т Плюс» утверждали, что с 2015 до 2017 год муниципальное предприятие принимало от крупнейшей УК города вместо денег векселя с отсрочкой погашения на сумму более 520 млн руб.

ООО УК «Центр» создано в Сызрани в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка УК в 2018 году составила 556 млн руб., прибыль — 2,3 млн руб. Владельцем компании является Алексей Арефьев. Руководит организацией Николай Ятманкин. Господин Арефьев также выступает собственником банкротящегося ООО УК «Первомайский». Николай Ятманкин ранее руководил МУП «Фармация», МУП «Жилищное управление», МУП «Управляющая компания „Городские перевозки“» и ООО «УК „Новокашпирская“». Последние две ликвидированы. Бывший директор «Центра» Александр Шмалько сейчас занимает должность заместителя главы Сызрани по городскому хозяйству — руководителя комитета ЖКХ.

По данным министерства ЖКХ РФ, «Центр» является крупнейшей УК Самарской области. Под его управлением находится 1319 домов. Самарское ООО «Жилищно-коммунальная система», подконтрольное московскому АО «Домкоминвест», управляет 1243 домами. На третьем месте ООО «Жилуниверсал» с 671 МКД.

«ЖЭС» также лидирует по объемам штрафов от ГЖИ области. В составленном антирейтинге компании значится и УК «Центр». В текущем году региональная ГЖИ провела около 600 проверок в домах, принадлежащих сызранской управляющей организации. В ходе более 500 проверок зафиксированы нарушения. «Жилуниверсал» оказался в лидерах по размеру задолженности перед ресурсоснабжаюшими организациями (484 млн руб.)

Как поясняет юрист, управляющий партнер «MDC-law» Екатерина Курамышева, процедура наблюдения также предполагает формирование реестра требований кредиторов, которые примут решение о дальнейшей судьбе УК. «На практике в большинстве случаев должник признается банкротом и начинается конкурсное производство»,— говорит юрист.

Как отмечает Екатерина Курамышева, долги управляющей организации не должны сказаться на жителях многоквартирных домов. «Ресурсоснабжающие организации не имеют права требовать с жителей уплаты задолженности УК.Имущество УК будет реализовано, а вырученные средства пойдут на выплату долгов. Жителям домов, которыми управлял должник, нужно провести общее собрание собственником жилья и выбрать новую УК»,— объясняет юрист.

Ранее уже признавались банкротами крупнейшие УК области. Самыми громкими можно назвать банкротство ООО «УК „Васко“» с долгом около 815 млн руб. и ООО «УК „Альтернатива“», ликвидированное с общим долгом в размере 200 млн руб. Сотрудники «Васко» продолжили работать в «Жилуниверсале», который предлагал жильцам домов банкротящейся компании заключить с ним новые договоры. Находившиеся под управлением «Альтернативы» дома перешли одноименному юрлицу.

Сабрина Самедова