Консенсус о росте ВВП России в 2019 году пришел к 1%

В свежем докладе Всемирного банка (ВБ) об экономиках Европы и Центральной Азии обнаруживается снижение прогноза роста ВВП России до 1% по сравнению c июньским прогнозом в 1,2%. Оценка роста экономики всего региона в 2019 году снижена ВБ до 1,8%, минимума за последние четыре года, на фоне ухудшения положения РФ и Турции и уверенных темпов роста других экономик региона. Отметим, что октябрьский консенсус-прогноз по России аналитиков FocusEconomics, основанный на текущих прогнозах 48 инвестбанков, исследовательских и госинститутов и рейтинговых агентств на 2019 год, был снижен до 1,1% с 1,2% месяц назад, из-за ухудшения оценок инвестиций. В нем учитывался июньский прогноз ВБ в 1,2% — вероятнее всего, уже ноябрьский консенсус «уйдет» к 1%.

Подробная статистика Росстата о ВВП во втором квартале свидетельствует, что со стороны производства основное ускорение роста до 0,9% с 0,5% в первом квартале произошло за счет операций с недвижимостью. По оценкам Райффайзенбанка, порядка 40% добавленной стоимости в этом виде деятельности занимает вмененная рента жилья (услуги аренды, которые собственник жилья как бы оказывает сам себе) — возможно, именно этот фактор и привел к ускорению роста ВВП, что, однако, нельзя объяснить ростом оказания рыночных услуг (так как показатель неденежный). Со стороны же использования негативное давление на динамику экономики оказало снижение экспорта нефти из-за проблем на нефтепроводе «Дружба» и отсутствие падения импорта при восстановлении госрасходов на экономику (это позволило остановить спад инвестиций) и росте частного спроса (чего, впрочем, не было заметно на месячных данных).

Прогноз FocusEconomics обнаруживает некоторое ускорение роста в третьем и четвертом кварталах (см. график), но, вероятнее всего, оно не будет длительным. Восстановление экспорта нефти в третьем квартале будет происходить на фоне слабеющей динамики инвестиционного импорта (об этом свидетельствует статистика ФНС за август—сентябрь) и, соответственно, инвестиций. Кроме того, в сентябре значение индекса PMI снизилось до 46,3 после 49,1 в августе. «Об ухудшении (динамики промышленности.— “Ъ”) можно говорить с весьма высокой уверенностью (в отличие от прошлых месяцев)»,— комментируют показатель в ЦМАКП.

Алексей Шаповалов