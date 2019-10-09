Учредители пилят «Технониколь»

Совладельцы российского производителя стройматериалов корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков и Сергей Колесников меняют структуру владения бизнесом. Если российскими активами партнеры владеют поровну, то заводы корпорации в Европе на две трети отойдут господину Колесникову. Сегодня «Технониколь» намерена сосредоточиться на работе за рубежом и вложить в развитие европейских предприятий $1 млрд. Игорь Рыбаков же планирует больше внимания уделять своему инвестиционному холдингу Prytek.

Производитель стройматериалов «Технониколь» реструктурирует европейское производство, рассказал “Ъ” президент и совладелец корпорации Сергей Колесников (занимает 75-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1,3 млрд). По его словам, он с партнером Игорем Рыбаковым (78-е место, $1,3 млрд) заведет в новую структуру TN Int. два завода стройматериалов господина Колесникова в Германии и Шотландии, а также два новых производства «Технониколь» в Польше. О планах по запуску этих предприятий корпорация сообщила во вторник. Один завод мощностью 1,3 млн кубометров готовой продукции в год будет производить минеральную изоляцию. Второе предприятие должно специализироваться на ПВХ-мембранах. Запуск обоих производств назначен на 2021 год.

Игорь Рыбаков заявил “Ъ”, что «Технониколь» решила приступить к реализации европейской программы развития, поскольку достигла в России предела рынка. По его словам, на производство в Европе в течение семи лет партнеры направят $1 млрд. Предполагается, что Сергей Колесников возьмет на себя две трети финансирования и получит соответствующую долю. Российские активы «Технониколь» поделены между партнерами в паритетных долях. Одновременно Игорь Рыбаков управляет торговой сетью «Технониколь», а Сергей Колесников — непосредственно производственным комплексом. Это соотношение долей сохранится, говорит господин Рыбаков.

«Технониколь» — один из крупнейших производителей стройматериалов, выпускает, в частности, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровлю, комплектующие и пр. Выручка производственной структуры «Технониколь» по итогам первых девяти месяцев 2019 года выросла на 10%, до 103,4 млрд руб. год к году, сообщила корпорация.

Как объяснил “Ъ” Игорь Рыбаков, сегодня ему интереснее развивать собственный проект, инвестиционный холдинг Prytek (специализируется на инвестициях в IT-стартапы с фокусом на финтех, AI и пр.). Цифровая экономика растет опережающими темпами, а рентабельность капитала у Prytek в три раза выше, чем ожидается у европейских активов «Технониколь», поясняет он. По словам Сергея Колесникова, сейчас на европейское производство приходится около 20% доходов «Технониколь», а в течение пяти лет корпорация планирует нарастить долю сегмента в выручке до трети. Локализация производства в Европе — вынужденная мера: экспорт стройматериалов из России затрудняет валютный контроль, а так как поставки практически не оплачиваются вовремя, отчитываться о зарубежных продажах крайне сложно, объясняет он.

Старший менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости Deloitte Сергей Чемерикин говорит, что выход в страны Европы поможет дальнейшему развитию «Технониколь», например, за счет доступа к более дешевым источникам финансирования и современным технологиям производства, которых пока нет в России. Кроме того, европейский рынок более развит и легко прогнозируем, хотя и с меньшим уровнем доходности в сфере стройматериалов, отмечает аналитик.

Елизавета Макарова