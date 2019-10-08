В Новосибирске после массовой драки у сельхозрынка завели два дела

Новосибирская полиция возбудила два уголовных дела, поводом для которых стала массовая драка у плодовоовощного рынка Хилокский — крупнейшего в Сибири оптового сельхозрынка. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Потасовка, в которую были вовлечены несколько десятков человек, произошла средь бела дня 7 октября на окраине Новосибирска, где расположен рынок. Согласно кадрам размещенного в интернете видео, драка сопровождалась стрельбой и поджогами автомашин. Примерно полсотни участников драки были доставлены в полицию, несколько человек оказались в больнице.

Сотрудники генконсульства Киргизии в Новосибирске, чьи соотечественники оказались участниками конфликта, побывали на месте инцидента. Они провели встречи с земляками и представителями российских правоохранительных органов, сообщили в дипмиссии.

Константин Воронов, Новосибирск