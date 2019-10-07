В Новосибирске задержаны 50 участников драки возле сельхозрынка

Возле Хилокского плодовоовощного рынка в Новосибирске произошла массовая потасовка, сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте». После драки было задержано около 50 человек. Изначально сообщалось, что во время инцидента произошла перестрелка, но это не подтвердилось.

«Собралось около 200 человек, в драке участвовали не все. Прибывший на место участковый уполномоченный сделал предупредительный выстрел, перестрелки между гражданскими лицами не было»,— сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона. По его данным, после драки было задержано около 50 человек

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что инцидент произошел около 15:00 между двумя группами граждан, предполагаемой причиной стал бытовой конфликт. «По предварительной информации, пострадал один гражданин. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины происшедшего»,— сообщили в МВД.

Константин Воронов, Новосибирск