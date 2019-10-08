Налог на самозанятых граждан в Башкирии введут с 2020 года

В Башкирии в 2020 году будет введен так называемый налог для самозанятых граждан, или налог на профессиональный доход, сообщает пресс-служба главы республики Радия Хабирова со ссылкой на его выступление на заседании инвестиционного совета. С 2019 года налог был введен в качестве эксперимента только в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Радий Хабиров поручил подключить к числу экспериментальных регионов и Башкортостан.

На 10 лет тестового периода для самозанятых предусмотрен спецрежим. Налогоплательщики с доходом менее 2,4 млн руб. могут платить в год 4% от дохода при расчетах только с физическими лицами, 6% — при расчетах с физическими и юридическими лицами. «Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков наложения штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность»,— отмечают в пресс-службе.