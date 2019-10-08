Чемпион мира по футболу-2014 Швайнштайгер завершил карьеру

Немецкий футболист, чемпион мира 2014 года Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

«Время пришло. Я бы хотел поблагодарить команды, за которые я выступал: "Баварию", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборную Германии. И, конечно же, огромная благодарность моей супруге Ане Иванович и моей семье, они всегда меня поддерживали»,— сообщил 35-летний спортсмен в Twitter.

За свою 19-летнюю карьеру Швайнштайгер восемь раз становился чемпионом Германии и семь раз побеждал в Кубке Германии. В составе национальной сборной он один раз становился чемпионом мира и дважды — бронзовым призером первенства. Также Швайнштайгер с командой доходили до финала чемпионата Европы. Будучи игроком «Манчестер Юнайтед», Швайнштайгер становился победителем Кубка Англии.