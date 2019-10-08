Каждый второй новый автомобиль в Петербурге — кроссовер или внедорожник

По данным аналитического агентства «Автостат, за прошедшие восемь месяцев текущего года в Санкт-Петербурге было продано более 33 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет 49,9% от общего объема рынка новых легковых автомобилей. Всего в период с января по август в нашем городе было реализовано 66,2 тыс. машин.

В течение восьми месяцев в России объем продаж сегмента SUV составил около 440 тыс. единиц или 44% от всего рынка легковых авто в стране. Около четверти всех купленных кроссоверов и внедорожников приходится на Москву (72,6 тыс. ед.) и Петербург. Замыкает тройку Казань, где в автосалонах города было продано 6,5 тыс. автомобилей.

В «Автостат» заявляют, что из 40 российских городов, где жители больше других покупают автомобили сегмента SUV, только в десяти на их долю приходится свыше половины рынка.

«Помимо ранее упомянутой Москвы, это еще Кемерово, Красноярск, Омск, Калининград, Нижневартовск и Барнаул. Доля SUV в перечисленных городах находится в интервале 50-54%. В Иркутске она составляет 58,8%, а в Архангельске — 61,7%. Но больше всего этот показатель во Владивостоке (72,8%), который по объемам рынка кроссоверов и внедорожников замыкает наш рейтинг»,— говорится в сообщении аналитического агентства.

Если же говорить о городах с наименьшей долей рынка кроссоверов и внедорожников, то среди них можно выделить Тольятти (23%), Набережные Челны (34,1%), Ижевск (37,8%) и Магнитогорск (38,1%).

Мария Кузнецова