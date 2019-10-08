Октябрьская набережная в Самаре официально переименована в Софийскую

Октябрьская набережная в Самаре официально стала называться Софийской набережной. Соответствующее постановление о присвоении наименований городским территориям было опубликовано во вторник, 8 октября, на сайте горадминистрации.

В документе сообщается, что территория общего пользования, занимаемая Октябрьской набережной Волги от ул. Осипенко до Силикатного оврага, переименована в Софийскую набережную.

В постановлении сообщается о появлении других новых топонимов. В частности, безымянная территория в Красноглинском районе Самары, расположенная в границах дачного массива вдоль железной дороги и будущей автомагистрали «Центральная» получила название Орловский микрорайон. В Самаре также появилась Штутгарт аллея (пересечение ул. Ново-Вокзальной и ул. Стара-Загора), сквер Экономистов (пересечение ул. Советской Армии и ул. Блюхера), сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе рядом с музеем Эльдара Рязанова) и другие топонимы.

Четвертая очередь набережной открыта в 1986 году в рамках празднования 400-летия города. К юбилею также была установлена 20-метровая стела «Ладья». В 2018 году завершилась реконструкция набережной и монумента. В 2019 году был достроен и освящен Софийский собор, рядом с которым установили памятник святому князю Владимиру.

Андрей Сазонов