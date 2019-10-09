10 октября, четверг
Елена Агаева, советник, руководитель практики слияний и поглощений и корпоративного права в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Евгений Гурченко, советник, руководитель судебно-арбитражной практики в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Татьяна Ножкина, партнер, руководитель уголовно-правовой практики в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Дарья Сергеева, старший юрист практики интеллектуальной собственности АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Андрей Тузов, старший юрист уголовно-правовой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Дмитрий Фролов, руководитель правового управления АО «Петербургский тракторный завод»