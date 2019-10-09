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Елена Агаева, советник, руководитель практики слияний и поглощений и корпоративного права в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»








Евгений Гурченко, советник, руководитель судебно-арбитражной практики в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»








Татьяна Ножкина, партнер, руководитель уголовно-правовой практики в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»








Дарья Сергеева, старший юрист практики интеллектуальной собственности АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»








Андрей Тузов, старший юрист уголовно-правовой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»








Дмитрий Фролов, руководитель правового управления АО «Петербургский тракторный завод»

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