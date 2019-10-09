Елена Агаева, советник, руководитель практики слияний и поглощений и корпоративного права в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

















Евгений Гурченко, советник, руководитель судебно-арбитражной практики в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

















Татьяна Ножкина, партнер, руководитель уголовно-правовой практики в Санкт-Петербурге АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

















Дарья Сергеева, старший юрист практики интеллектуальной собственности АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

















Андрей Тузов, старший юрист уголовно-правовой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

















Дмитрий Фролов, руководитель правового управления АО «Петербургский тракторный завод»